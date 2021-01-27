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Госатомнадзор: БелАЭС идет по графику выхода на промышленную эксплуатацию
27.01.2021 13:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 янв - Sputnik. Ожидается приглашение на площадку БелАЭС по мере готовности к проведению оценки готовности к промышленной эксплуатации, об этом сказала начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси Ольга Луговская на брифинге, передает корреспондент Sputnik.
© REUTERS / ANDREI STASEVICH/BELTA
Ранее Белорусская атомная станция несколько раз сталкивалась с
По словам начальника Департамента, это технические моменты, и они естественны в связи с тем, что на станции десятки тысяч единиц оборудования.
"Сейчас атомная станция находится на этапе пуско-наладки. Для того эти все этапы и проводятся и испытания, чтобы проверить все оборудование", - пояснила она.
Регламент реагирования
Ольга Луговская отметила, что в ближайшее время в планах у Госатомнадзора проведение мероприятия, в ходе которого будет анализироваться, как на различного рода события вокруг БелАЭС реагирует регулятор, Минэнерго и "Белэнерго".
"Вся система реагирования на разного рода события с учетом их классификации по различным шкалам - это отработанная тематика. Все это абсолютно регламентировано в этой отрасли. Все классификации установлены и более того, у нас разработаны нормативно-технические документы, которые регламентируют, как и кто должен реагировать при любых событиях", - рассказала она.
После чего добавила, что это подразумевает не только информационное реагирование, но и внешнее взаимодействие с коллегами, в частности, с теми странами, с которыми у нас есть соглашения, и с МАГАТЭ.
Последует
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Белорусская атомная станция в настоящее время проходит этап пуско-наладочных работ на первом энергоблоке.
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