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Бюджет прожиточного минимума увеличится с 1 февраля

27.01.2021 13:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 янв – Sputnik. Новые размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ) установлены с 1 февраля по 30 апреля 2021 года, такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале.

Эти показатели установлены как в среднем на душу населения, так и для разных социально-демографических групп. Суммы вырастут, но незначительно.

Средний бюджет прожиточного минимума на душу населения составит 262,87 белорусских рублей. С 1 ноября 2020 года по 31 января эта величина составляла 258,11.

© Sputnik Максим Богданович
Размер семейного капитала изменился в Беларуси

Для трудоспособного населения БПМ вырастет с 285,68 белорусских рублей до 290,71, для пенсионеров - 199,17 (ранее – 195,15), для студентов – 252,94 (ранее – 248,06).

Для детей в возрасте до трех лет БПМ составит 168,46 рубля вместо 165,18 рубля, в возрасте от трех до шести лет - 232,93 вместо 228,85 рубля, в возрасте от шести до восемнадцати лет - 283,65 рубля вместо 278,16 рубля.

Эти изменения повлияют на некоторые виды пенсий, доплат и пособий: они увеличатся пропорционально росту бюджета прожиточного минимума. В последний раз БПМ менялся 1 ноября 2020 года.

Минимальные потребительские бюджеты установлены в соответствии с ценами декабря прошлого года.

Для трудоспособного населения размер этого показателя составит 541,26 рубля (ранее - 528,30 рубля), для пенсионеров  - 422,62 рубля (ранее - 410,10). Минимальный потребительский бюджет для детей в возрасте до трех лет установлен в размере 358,80 рубля вместо 352,55 рубля, в возрасте от трех до шести лет - 454,53 рубля вместо 448,14, в возрасте от шести до восемнадцати лет - 465,65 рубля вместо 457,49.

На одного члена семьи из четырех человек полагается 427,77 рубля (ранее - 419,78 рубля,) на одного члена молодой семьи из трех человек - 458,73 рубля (ранее - 450,43).

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Теги: Минск
 
 
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Сумма изменяется регулярно: с февраля она станет незначительно станет больше, в следующий раз ее пересмотрят уже в апреле.
 
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