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Бери или плати. Минск и Москва согласовали продажу белорусских нефтепродуктов через порты Ленобласти

27.01.2021 13:21 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правительство России поручило Министерству транспорта провести переговоры и подписать с Беларусью соглашение о транспортировке и перевалке нефтепродуктов, предназначенных на экспорт в третьи страны, через порты РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министра России Михаил Мишустин 25 января.


Фото: cfts.org.ua/

Проект соглашения подразумевает объемы бензина и темных нефтепродуктов в 9,8 млн тонн в 2021-2023 годах. В год Беларусь может поставлять через российский порты 3−3,5 млн тонн нефтепродуктов. При этом на 2021 год имеется договоренность о перевалке 2 млн тонн бензина, мазута, газойля и масла.

Документ предполагает заключение контрактов take-or-pay («бери или плати») на перевалку в портах РФ. В случае если белорусский грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, то морской терминал все равно получает плату за весь согласованный объем.

Нефтепродукты производства белорусских НПЗ будут перевозиться до портов РФ железнодорожным транспортом. РЖД и БелЖД установят свои скидки к тарифам.

26 января белорусский премьер Роман Головченко после встречи с российским коллегой Мишустиным напомнил, что Александр Лукашенко поставил задачу о переориентации белорусских грузов на российские порты «в связи с известными подходами стран Балтии в отношении Беларуси и занятой ими недружественной позицией». Он считает, что межправительственное соглашение с Россией «обеспечит для наших трейдеров, грузоотправителей экономические условия как минимум не хуже, чем мы имели в прибалтийских портах». «В этом направлении ведомства сработали так, что экономический эффект будет для Беларуси позитивный», — заверил Головченко.

В конце августа Александр Лукашенко заявил о возможной переориентации торговых потоков на фоне включения ряда белорусских чиновников в список санкций Литвы, Латвии и Эстонии. Позже Лукашенко отметил, что сообщил президенту РФ Владимиру Путину о готовности Минска переориентировать свои грузопотоки с Литвы и других стран Балтии на Россию, если будут схожие условия.

В последнее время через Клайпеду поставлялось 1,4−2 млн тонн белорусских нефтепродуктов в год. Еще около 4 млн тонн Беларусь отгружала через порты Латвии и Эстонии.

В конце 2020 года BNK (UK) Limited, британская «дочка» Белорусской нефтяной компании, сообщила о приостановке реализации нефтепродуктов производства белорусских НПЗ через терминал Кlaipedos Nafta.

Коммерческий директор Klaipedos nafta Миндаугас Навикас заявил, что «решения клиента могут быть продиктованы не экономической логикой, а политической логикой, которую мы не можем контролировать». Терминал в Клайпеде с экономической точки зрения является «наиболее привлекательным для экспорта, а при необходимости и импорта белорусских нефтепродуктов», сказал Навикас.

По предварительным оценкам российского Минэнерго, порты Ленобласти могут обеспечить транзит 4−6 млн тонн в год белорусских нефтепродуктов. Вскоре после таких официальных заявлений в порт Усть-Луги было поставлено для дальнейшего экспорта две партии белорусского бензина: около 29 тыс. тонн — в октябре и 4 тыс. тонн — в ноябре. Но, по данным участников рынка, прибыльность экспорта белорусских нефтепродуктов через российские портовые терминалы оказалась примерно на 10−15 долларов за тонну ниже по сравнению с отгрузками через порты стран Балтии.

Россия не спешила идти навстречу Беларуси и предоставлять дополнительные скидки на перевозку и перевалку белорусских нефтепродуктов. Заместитель министра транспорта РФ Юрий Цветков предложил Беларуси использовать уровень тарифа на грузовые перевозки по железной дороге аналогичный российскому и самой предоставлять соответствующие скидки. Он напомнил, что «Российские железные дороги» уже предоставили Беларуси скидку в размере 50% при поставке нефтепродуктов.

 
Теги: Минск
 
 
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Правительство России поручило министерству транспорта провести переговоры и подписать с Беларусью соглашение о транспортировке и перевалке нефтепродуктов,...
 
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