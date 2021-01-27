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Правительство РФ утвердило проект соглашения о перевалке белорусских грузов

27.01.2021 13:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 янв – Sputnik. Правительство России утвердило проект соглашения о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты, об этом свидетельствует распоряжение, опубликованное на портале правовой информации.

"Одобрить представленный Минтрансом согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки нефтепродуктов происхождения Республики Беларусь, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны через морские порты Российской Федерации", - говорится в тексте распоряжения.

© Sputnik Tolochko Victor
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Согласно проекту, который утвердил Кабмин, российские порты уже в текущем году могут принять до двух миллионов тонн белорусских нефтепродуктов. Распоряжение предусматривает срок действия соглашения до конца 2023 года с возможностью продления.

Операция "Переориентация"

Напомним, Александр Лукашенко предложил перенаправить все торговые потоки из Литвы еще в конце августа. Он тогда отметил, что "30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву". Лукашенко считает, что в Вильнюсе "зажрались" и пришла пора "поставить на место".

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что Россия обсуждает перенаправление 4–6 миллионов тонн белорусских нефтепродуктов из Литвы в российские порты. Свободные мощности морских портов по перевалке нефтепродуктов еще есть, как и возможность создать взаимовыгодные экономические условия с белорусскими партнерами. В первую очередь речь идет о северо-западных портах — Усть-Луге, Приморске и Санкт-Петербурге.

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Теги: Минск
 
 
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Уже в этом году, как предусмотрено проектом, через российские порты могут пройти до двух миллионов тонн белорусских нефтепродуктов.
 
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