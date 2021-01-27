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Источники: в Витебске задержали прокурора города
27.01.2021 13:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске, по не подтвержденной официально информации, задержан прокурор города — 48-летний Юрий Романовский. Об этом TUT.BY сообщили несколько не связанных друг с другом источников.
— Прокурор города Витебска Юрий Романовский задержан при получении взятки — на своем рабочем месте. Задерживали его сотрудники КГБ. Романовского отвезли в Минск, — сообщил TUT.BY источник в городской прокуратуре.
Один источник утверждает, что задержание произошло в пятницу, 22 января, в конце рабочего дня. Другой же рассказал TUT.BY, что это произошло раньше, но действительно на прошлой рабочей неделе.
В приемной прокуратуры Витебска TUT.BY в среду сообщили, что «Юрия Владимировича нет, есть исполняющий обязанности».
Исполняющий обязанности прокурора Витебска Кирилл Дубов (ранее — заместитель Романовского) отказался от комментариев.
На сайте прокуратуры Витебска в графе «прокурор» информация
TUT.BY пытался получить официальный комментарий представителей областной прокуратуры, Генпрокуратуры, УСК по региону, КГБ. Связаться ни с кем не удалось.
Как только мы получим официальные комментарии, сразу же их опубликуем.
Старший советник юстиции Юрий Романовский
В органах прокуратуры Витебской области служит с января 2000 года. Работал помощником, старшим помощником прокурора Октябрьского района Витебска; прокурором, старшим прокурором отдела по надзору за оперативно-розыскной деятельностью и дознанием прокуратуры области; старшим помощником прокурора области по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний; начальником отдела прокуратуры области по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний; прокурором Первомайского района Витебска.
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В Витебске задержан прокурор города - 48-летний Юрий Романовский. По неподтвержденной официально информации, это связано со взяткой.
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