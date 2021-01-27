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Детские пособия вырастут в Беларуси: что надо знать
27.01.2021 14:41 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 янв – Sputnik. С февраля в Беларуси немного подрастут детские пособия. Изменяется
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Ежемесячные пособия
Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет в Беларуси привязано к среднемесячной заработной плате. Пересчитывается сумма два раза в год – 1 февраля и 1 августа. По данным Белстата, среднемесячная зарплата (СЗП) в четвертом квартале 2020 года составила 1351,2 рубля.
С 1 февраля родители, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, будут получать:
- на первого ребенка – 472,92 рубля (+45,08 рублей), это 35% СЗП.
- на второго и последующих детей – 540,48 рублей (+51,52 рублей), это 40% СЗП.
- на ребенка-инвалида – 608,04 рубля (+57,96 рублей), это 45% СЗП.
Как получить пособие?
Любой из родителей (или родственник), находящийся в декрете, получает ежемесячное пособие. Необходимо собраться пакет документов:
Если родитель выходит из декрета досрочно, а другой родственник решает его подменить, то необходимо также представить справку о выходе на работу, (службу) и прекращении выплаты пособия.
Когда выплачивается половина пособия
Если родитель выходит на работу (полный график или же более половины месячной нормы рабочего времени), то пособие уменьшается на половину. Эта же норма действует и в других случаях:
Единовременные тоже выросли
С 1 февраля также поднимается размер бюджета прожиточного минимум (БПМ), к которому также привязан ряд пособий.
Со следующего месяца БПМ установлен в размере 262,87 рубля (ранее – 258,11 рубля). Так, при рождении первенца семья получит более одной тысячи долларов, а второго и последующих детей – более 1,4 тысячи долларов.
© Sputnik / Елена Васильева
Вырастут единовременные пособия при рождении ребенка:
- на первого ребенка родители получат 2628,7 рублей (+47,6 рублей), это 10 БПМ.
- на второго и последующих – 3680,18 рублей (+66,64 рублей), это 14 БПМ.
Самое главное – обратиться с необходимыми документами в течение полугода после появления на свет малыша.
Женщинам, ставшим на учет по беременности до 12 недель, также выплачивают пособие в размере 100% бюджета прожиточного минимума. С 1 февраля эта сумма будет составлять 262,87 рублей.
Мамам, которые снова ушли в декрет, и воспитывают детей от 3 до 18 лет, полагается ежемесячное пособие - 50% БПМ (с 1 февраля это чуть больше 130 рублей).
В общей сложности в Беларуси предусмотрено 11 видов пособий, связанных с рождением и воспитанием детей.
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С 1 февраля ряд ежемесячных и единовременных выплат увеличится - сколько получат родители, разбирался Sputnik.
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