«Цепкало участвовать не планирует». Экс-представитель штаба Цепкало хочет зарегистрировать партию

Источник материала: Tut.by

Бывший руководитель инициативной группы экс-претендента в президенты Валерия Цепкало Андрей Ланкин заявил о создании организационного комитета партии «Демократический союз».



Андрей Ланкин (справа) и Валерий Цепкало во время президентской кампании. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На сегодня в Беларуси зарегистрировано 15 политических партий . Последний раз партию регистрировали в 2000 году, ею стала Консервативно-Христианская партия — БНФ Зенона Позняка. В сентябре 2020 года на встрече с «политическим активом страны» Александр Лукашенко отреагировал на резолюцию 10 из 15 зарегистрированных политических партий, в которой они потребовали прекращения насилия и проведения новых выборов.

Андрей Ланкин, представлявший штаб Цепкало во время избирательной кампании прошлого года, заявил, что идея создать партию появилась еще в момент объединения трех штабов: Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Светланы Тихановской.

— Летом прошлого года представители нашей команды принимали активное участие в президентской кампании в составе различных штабов. Я был одним из инициаторов создания объединенного штаба и участником первого собрания объединенного штаба, которое проходило в этом помещении 16 июля. Трое потенциальных кандидатов в президенты были беспартийными, в тот момент нас не разделяли ни цвета флагов, ни политические предпочтения. В тот день, несмотря на жаркие споры и различные взгляды на то, как будет развиваться белорусское общество, нас объединяла не общая политическая идеология или политическая программа, а общая цель. Тем не менее, уже тогда в воздухе витала идея создания политической партии на основе той невероятной волны гражданской активности, которую продемонстрировали белорусы летом 2020 года, — заявил Ланкин.

По его словам, за последние годы были попытки «превратить энергию этой невероятной волны» в различные институты, и, как правило, это были попытки объединить людей вокруг лидера или группы лиц «без конкретных целей и инструментов их достижения». Идея же партии, которую предлагает создать Андрей Ланкин, в объединении белорусов не вокруг лидера, а «вокруг цель и задач».

— Мы создаем новую партию, место в которой должны найти представители всех слоев белорусского общества, которые готовы оформить свое желание конструктивных перемен, в обществе, которое готово устранять причины потенциального гражданского конфликта путем диалога, а не угроз, шантажа, травли в соцсетях, составлением черных списков, которые поддержат реальные, а не виртуальные демократические ценности, — сказал Андрей Ланкин.

Экс-руководитель инициативной группы Валерия Цепкало считает, что его партия будет зарегистрирована, несмотря на то, что в стране партии не регистрируются уже 20 лет.

— Мы предполагаем, что в ближайшее время произойдут те изменения, которые позволят нам зарегистрировать партию. Какие изменения? Расширение роли партий в области государственного управления, — заявил Ланкин.

В оргкомитет по созданию партии вошли Андрей Ланкин, Николай Сериков, Александр Дешко, Николай Коваленко. По словам Ланкина, экс-претендент в президенты Валерий Цепкало присоединяться к оргкомитету не планирует.

— С Валерием я обсуждал вопрос оргкомитета, пока по той информации, что у меня есть, он не планирует принимать участие в нем, — сказал Ланкин.

На вопрос будет партия оппозиционная или провластная, представители оргкомитета ответить не смогли.

— Мы будем поддерживать тех граждан, которые хотят перемен, понимают, как их делать, — коротко ответил Андрей Ланкин на вопрос, будет партия поддерживать текущую власть или встанет в оппозицию к ней.

Представители оргкомитета до конца января планируют доформировать оргкомитет будущей партии, до конца февраля — создать инициативную группу по проведению съезда и созданию партийных структур в регионах, в апреле оргкомитет представит на обсуждение экономический блок программы партии, а в июне — завершить разработку полной версии программы и объявить о дате проведения съезда оргкомитета.