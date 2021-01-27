СК задержал за коррупцию менеджеров крупнейших промпредприятий

Следственный комитет расследует уголовные дела в отношении должностных лиц крупнейших промышленных предприятий Беларуси. Их обвиняют в получении взяток от россиян.

По данным следственного комитета, по фактам коррупции были задержаны семь руководителей среднего звена ОАО «МЗКТ», ОАО «Минский электротехнический завод имени В.И.Козлова», ОАО «Кузнечный завод тяжелых штамповок», ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» и ОАО «Минский тракторный завод».

По версии следствия, 22-23 декабря менеджеры заводов получили от представителя российской фирмы взятки в размере от 50 до 250 тыс. российских рублей за решение вопросов, входящих в их компетенцию. По предварительной информации, речь идет о закупках продукции, в том числе имеющей технические отклонения. Все задержанные признали факт получения денег и сотрудничают со следствием.

Отметим, что Генеральная прокуратура сейчас продолжает разрабатывать комплекс мер по борьбе с коррупцией. Данное поручение ранее было дано Александром Лукашенко. В рамках данного вопроса Генпрокуратура рассматривает возможность освобождения от уголовной ответственности добровольно сознавшихся в получении взятки.