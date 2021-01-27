Курсы валют: доллар, евро и российский рубль продолжают дорожать

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 янв – Sputnik. Доллар США, евро и российский рубль продолжили рост в среду, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Больше всех подорожал российский рубль – на 0,77%, евро прибавил в цене 0,26%, а доллар США подскочил на 0,14%.

Нацбанк Беларуси установил следующие курсы валют:

1 евро – 3,14 белорусского рубля

1 доллар США – 2,58 белорусского рубля

100 российских рублей - 3,44 белорусского рубля

При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные дни. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Какой курс доллара может быть в конце 2021 года?

Как ранее рассказал Sputnik Беларусь экономический эксперт Ярослав Романчук, заработная плата по стране по итогам 2021 года может составлять порядка 420-450 долларов в эквиваленте, а курс белорусского рубля к доллару на конец года дойдет до 3,30 рубля.