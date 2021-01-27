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Курсы валют: доллар, евро и российский рубль продолжают дорожать
27.01.2021 15:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 янв – Sputnik. Доллар США, евро и российский рубль продолжили рост в среду, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Больше всех подорожал российский рубль – на 0,77%, евро прибавил в цене 0,26%, а доллар США подскочил на 0,14%.
Нацбанк Беларуси установил следующие курсы валют:
При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные дни. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Какой курс доллара может быть в конце 2021 года?
Как ранее рассказал Sputnik Беларусь экономический эксперт Ярослав Романчук, заработная плата по стране по итогам 2021 года может составлять порядка 420-450 долларов в эквиваленте, а курс белорусского рубля к доллару на конец года дойдет до 3,30 рубля.
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Американская и европейская валюты, а также российский рубль прибавили в цене в среду по отношению к белорусскому рублю.
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