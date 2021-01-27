Мезенцев подтвердил планы о подписании соглашения о портах в ближайшее время

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 янв – Sputnik. Соглашение между Минском и Москвой о перевалке белорусских грузов через российские порты может быть подписано в ближайшее время, об этом сообщил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

Сегодня стало известно, что правительство России утвердило проект соглашения о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты. Проектом предусмотрено, что уже в этом году в рамках соглашения может быть осуществлена перевалка до двух миллионов тонн нефтепродуктов.

"Мы ожидаем в ближайшее время (подписание соглашения о портах - Sputnik). Мы обязательно об этом сообщим. Минтрансы работают в очень плотном режиме. И, как говорят дипломаты, в атмосфере взаимопонимания, открытости и товарищества", - заявил Дмитрий Мезенцев журналистам в Минске.

Он также рассказал журналистам о встрече премьер-министров Беларуси и России, которая прошла накануне в Москве : "Хочу сказать, что очень профессиональный, очень предметный разговор прошел под руководством председателя правительства России Михаила Мишустина и премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко, он, в том числе, состоялся в системе партнерских отношений глав республиканских и федеральных ведомств".

"Повестка очень плотная, очень содержательная, очень конкретная. Сторонами подтверждено внимание к экономической интеграционной работе, желание вернуться и оценить потенциалы, сделать многое, чтобы вскрыть потенциал Союзного договора. Это важный, очень весомый шаг, фундамент для дальнейшего движения", - подчеркнул глава российской дипмиссии в Минске.

Операция "Переориентация"

Напомним, Александр Лукашенко предложил перенаправить все торговые потоки из Литвы еще в конце августа. Он тогда отметил, что "30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву".

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что Россия обсуждает перенаправление 4–6 миллионов тонн белорусских нефтепродуктов из Литвы в российские порты. Свободные мощности морских портов по перевалке нефтепродуктов еще есть, как и возможность создать взаимовыгодные экономические условия с белорусскими партнерами. В первую очередь речь идет о северо-западных портах — Усть-Луге, Приморске и Санкт-Петербурге.

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