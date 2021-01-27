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Мезенцев подтвердил планы о подписании соглашения о портах в ближайшее время
27.01.2021 16:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 янв – Sputnik. Соглашение между Минском и Москвой о перевалке белорусских грузов через российские порты может быть подписано в ближайшее время, об этом сообщил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.
Сегодня стало известно, что правительство России
© Sputnik / Александр Астафьев
"Мы ожидаем в ближайшее время (подписание соглашения о портах - Sputnik). Мы обязательно об этом сообщим. Минтрансы работают в очень плотном режиме. И, как говорят дипломаты, в атмосфере взаимопонимания, открытости и товарищества", - заявил Дмитрий Мезенцев журналистам в Минске.
Он также рассказал журналистам о встрече премьер-министров Беларуси и России, которая
"Повестка очень плотная, очень содержательная, очень конкретная. Сторонами подтверждено внимание к экономической интеграционной работе, желание вернуться и оценить потенциалы, сделать многое, чтобы вскрыть потенциал Союзного договора. Это важный, очень весомый шаг, фундамент для дальнейшего движения", - подчеркнул глава российской дипмиссии в Минске.
Операция "Переориентация"
Напомним, Александр Лукашенко
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что Россия обсуждает перенаправление 4–6 миллионов тонн белорусских нефтепродуктов из Литвы в российские порты. Свободные мощности морских портов по перевалке нефтепродуктов еще есть, как и возможность создать взаимовыгодные экономические условия с белорусскими партнерами. В первую очередь речь идет о северо-западных портах — Усть-Луге, Приморске и Санкт-Петербурге.
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Дипломат отметил, что на прошедшей в Москве встрече премьеров двух стран состоялся очень предметный разговор.
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