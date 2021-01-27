Дмитрий Крук назвал сценарии для экономики в 2021 году и угрозы, способные их перечеркнуть

Источник материала: Tut.by

Экономическая среда в 2021 году будет практически неизменной, законсервированной в том состоянии, к которому Беларусь пришла к этому моменту. Но ряд потенциальных угроз способен пошатнуть ситуацию в худшую сторону. Свое видение развития экономики на этот год озвучил старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук во время онлайн-встречи «Экономика Беларуси — 2021. Сценарии развития».



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Базовый сценарий: Качественно ситуация не изменится, но возможны небольшие колебания

На динамике развития белорусской экономики будет сказываться инерция, заданная в 2020 году. Основная точка уязвимости, по мнению экономиста, — это значительное ухудшение финансового положения предприятий и усиление рисков долгового кризиса. Это обуславливает угрозу финансовой дестабилизации и усиливает риски для всей экономики.

Тем не менее базовый сценарий предполагает консервацию экономической среды, то есть c большой долей вероятности положение останется практически неизменным. Это возможно в том случае, если не реализуются виднеющиеся на горизонте угрозы финансового характера, монетарная политика сохранит состояние, близкое к нейтральному, политический кризис не будет усугубляться, а внешняя конъюнктура не принесет сюрпризов. В течение года небольшие замедления будут сопровождаться рывками роста, а по итогам года эксперт ожидает небольшой постепенно сокращающийся в абсолютном выражении спад в районе 0,5%.

— Базовый сценарий при таких предпосылках я назвал бы пребыванием экономики в рецессии, но при этом импульсы восстановительного роста постепенно будут усиливаться. Это вялотекущее состояние, где мы пребываем сейчас, — комментирует Дмитрий Крук.

При таком сценарии экономист прогнозирует сохранение ценовой стабильности. На финансовом рынке сохранится шаткое положение, которое наблюдается сейчас, что будет способствовать сохранению повышенного уровня ставок. Кроме этого продолжится поиск новых источников доходов бюджета.

На положение экономики будет влиять внешняя конъюнктура

Названный базовый сценарий будет возможен при сохранении прогнозируемых исследовательскими институтами внешних условий. Для мировой экономики они достаточно позитивные: в основном ожидается быстрый восстановительный рост. При этом чуть медленней восстановление будет происходить в России, что косвенно повлияет на Беларусь ввиду тесных отношений двух стран. На перспективы финансовой стабильности белорусской экономики будет влиять курс российского рубля. Со ссылкой на российских экспертов, Дмитрий Крук прогнозирует среднее прогнозное значение на 2021 год 75 российских рублей за доллар. В то же время мировая цена на нефть, согласно прогнозу МВФ, несколько возрастет по сравнению с уровнем 2020 года, но не достигнет предковидного уровня.

— Если внешняя конъюнктура будет ощутимо лучше, нежели перечисленные условия, то самый оптимистичный вариант, на который мы можем рассчитывать, это выход роста на 1,4−1,5% по итогам 2021 года. Если внешняя конъюнктура ухудшится, то мы можем ожидать спад до 2%.

Нависшие угрозы способны ухудшить положение

Есть как минимум 8 угроз, каждая из которых способна привести к качественным изменениям в экономической среде, считает эксперт. В этом случае удержаться в рамках базового сценария вряд ли удастся. В первую очередь, это угроза финансовой дестабилизации: накопленный уровень финансовых проблем, напряженная ситуация с ликвидностью в банковской системе, потенциальные проблемы с рефинансированием госдолга создают зыбкую почву для финансовой стабильности.

— Мы все глубже погружаемся в ситуацию финансовой уязвимости. И даже без внешних шоков можно ожидать, что могут возникнуть очаги финансовой дестабилизации. Например, какое-то из крупных предприятий вдруг окажется не в состоянии расплачиваться со своими долгами, либо тренд оттока депозитов из банковской системы будет продолжаться, — объясняет Дмитрий Крук.

Усугубление политической ситуации напрямую повлияет на динамику ВВП. Как и колебания в отношениях с Россией, которые нельзя исключать, несмотря на договоренности по энергоресурсам.

Не исключены сложности в мировой финансовой системе, глобальные «постшоки», связанные с COVID-19. А также санкции в отношении Беларуси.

— Седьмая угроза — курс доллара на глобальном рынке. Многие экономисты говорят о том, что в 2021 году есть предпосылки для ослабления доллара против других мировых валют на достаточно значимые величины, называются цифры от 15% до 30%. Если это будет происходить, с учетом нашей долларизованности долгов этот момент может стать позитивным фактором для Беларуси. Но если произойдет новый финансовый шок и традиционно все пойдут к доллару как к валюте-убежищу, ситуация может быть обратная, отмечает экономист.

Каждая из этих угроз способна повлиять на функционирование финансового рынка, рынка товаров и услуг, поведения людей. Это приведет к принципиально отличным цифрам как ВВП, так и инфляции.