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Топливо снова дорожает в Беларуси - с 28 января

27.01.2021 17:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 янв – Sputnik. Дизельное топливо и автомобильный бензин дорожают в Беларуси с 28 января, цены изменятся на 1 копейку за литр, сообщила в среду пресс-служба "Белнефтехима".

Таким образом, с завтрашнего дня розничные цены на моторное топливо составят:

АИ-92-К5-Евро – 1,72 рубля,

АИ-95-К5-Евро – 1,82 рубля,

АИ-98-К5-Евро – 2,04 рубля,

ДТ – 1,82 рубля.

 
Теги: Минск
 
 
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В предыдущий раз цены изменялись чуть больше недели назад – 21 января. Рост цен связывают со стоимость нефти на мировом рынке.
 
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