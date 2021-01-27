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Топливо снова дорожает в Беларуси - с 28 января
27.01.2021 17:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 янв – Sputnik. Дизельное топливо и автомобильный бензин дорожают в Беларуси с 28 января, цены изменятся на 1 копейку за литр, сообщила в среду пресс-служба "Белнефтехима".
Таким образом, с завтрашнего дня розничные цены на моторное топливо составят:
АИ-92-К5-Евро – 1,72 рубля,
АИ-95-К5-Евро – 1,82 рубля,
АИ-98-К5-Евро – 2,04 рубля,
ДТ – 1,82 рубля.
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В предыдущий раз цены изменялись чуть больше недели назад – 21 января. Рост цен связывают со стоимость нефти на мировом рынке.
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