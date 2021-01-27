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МИД России: Москва поддерживает не Лукашенко персонально, а суверенный выбор белорусского народа

27.01.2021 17:35 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси «назрели определенные изменения политического устройства», а против Минска и Москвы развязана «настоящая информационная война». Об этом говорится в опубликованных на сайте МИД России в ответах на вопросы СМИ к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.


Фото: пресс-служба МИД России

Журналисты поинтересовались, какой смысл был поддерживать Александра Лукашенко, если в стране ускорился рост прозападных настроений, а проект интеграции России и Беларуси пришлось свернуть.

— Российская сторона поддерживает не персоналии, а суверенный выбор белорусского народа, который был сделан в ходе президентских выборов 9 августа 2020 года. Считаем Александра Лукашенко законно избранным главой государства, — в очередной раз подчеркнули в МИД России. — Безусловно, в республике назрели определенные изменения политического устройства, и белорусские власти взяли курс на его модернизацию.

В качестве примера «модернизации курса» в МИД России привели готовящееся Всебелорусское народное собрание, на котором «будут обсуждаться ключевые направления социально-экономического и общественно-политического развития страны на предстоящую пятилетку.

В российском внешнеполитическом ведомстве также заявили, что совместная работа по продвижению различных программ в рамках Союзного государства не останавливалась, она активно продолжается.

— К сожалению, сейчас против официального Минска, как и России развязана настоящая информационная война с использованием современных средств и методов манипулирования общественным мнением в целях радикализации протестных выступлений. Не сомневаемся, что мудрый белорусский народ сможет противостоять этому вмешательству и давлению извне, самостоятельно определит собственное будущее и разберется, кто ему подлинный друг и «всесезонный» союзник, а кто готов легко пожертвовать его благополучием и стабильностью в погоне за геополитической выгодой, — добавили в МИД РФ.

Пресс-конференция по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году прошла 19 января. 27 января МИД России опубликовал ответы на те вопросы, которые журналисты не успели задать во время мероприятия.

 
Теги: Минск
 
 
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Журналисты поинтересовались, какой смысл был поддерживать Александра Лукашенко, если в стране ускорился рост прозападных настроений, а проект интеграции России и...
 
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