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В Беларуси политзаключенным признан еще 31 человек. Сколько их всего в стране?

27.01.2021 21:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские правозащитники признали политзаключенным еще 31 человека, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».

В список правозащитников вошли Александр Бабич, Михаил Шабалюк, Александр Французов, Евгений Петраченко, Илья Лобацевич, Олег Ефременко, Дмитрий Кулаков, Владислав Маковецкий, Александр Кириленко, Егор Храменя, Владимир Шустов, Антон Лакишик, Павел Манкиненко, Артем Токарчук, Евгений Червинский, Илья Френь, Илья Турков, Глеб Готовко, Анатолий Хиневич, Виктор Актистов, Дмитрий Галко, Александр Захаревич, Андрей Короленя, Артем Павлечко, Евгений Калиновский, Сергей Римша, Витольд Ашурок, Роман Короневич, Олег Фомин, Александр Губейко, Виктор Борушко.

Правозащитники отмечают, что это связано с вынесением судами приговоров по уголовным делам, связанным с обвинением в применением насилия в отношении сотрудников милиции, сопротивлением с использованием насилия сотруднику МВД, другим должностным лицам, исполняющим должностные обязанности (ст. 363, 364, 366 УК). Они требуют для людей из списка немедленного пересмотра принятых в отношении них мер и судебных решений, справедливого судебного разбирательства и освобождения их из-под стражи с применением других мер, обеспечивающих явку в суд.

Всего в Беларуси на 27 января, по данным правозащитников, 220 политзаключенных.

 
 
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Всего в Беларуси на 27 января, по данным правозащитников, 220 политзаключенных.
 
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