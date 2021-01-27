Ориентир на пятилетку - в 1,3 раза увеличить производительность труда в промышленном комплексе

Источник материала: БT

Основные направления Программы социально-экономического развития до 2025 года - счастливая семья, интеллектуальная страна, государство-партнер и сильные регионы. Большое внимание предстоит уделить развитию промышленного комплекса страны.

Целевой ориентир - увеличение в 1,3 раза производительности труда в этой сфере.

Будет сделана ставка на ускоренное развитие высокотехнологичных производств. Прорывными точками роста промышленности станут электротранспорт, биоиндустрия и фармацевтика, робототехника и приборостроение.

На ведущих предприятиях страны планируют реализовать проекты по освоению производства новых видов импортозамещающей продукции - таковых более 260. Из них около 25 - принципиально новые для республики.

Ключевым моментом также станет повышение качества продукции и ежегодное снижение затрат на производство на 1,5-2 % .