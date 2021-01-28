Стало известно, где будут возводить многоквартирные дома в Витебске в 2021 году

Источник материала: Витьбичи (Витебск)

На очередном заседании горисполкома рассмотрен вопрос «О выполнении программы жилищного строительства в 2020 году и задании на 2021 год». С докладом выступил заместитель председателя горисполкома Сергей Соглаев.





На заседании присутствовал председатель Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Виктор Николайкин, также были приглашены и руководители предприятий, имеющих отношение к во­просу повестки дня.

Как сообщил докладчик, в Витебске введено в эксплуатацию 122574 квадратных метра жилья, построено 15 многоквартирных домов общей площадью 92576 квадратных метров: в границах улиц Труда — Доватора — прос­пекта Фрунзе, по Московскому проспекту до пересечения с улицей Короткевича, по улице Ленинградской, в микрорайоне Билево.

Жилищные условия улучшили более 696 семей, в том числе 322 многодетные, 221 молодая семья, имеющая двоих несовершеннолетних детей.

За счет бюджетных средств построено и заселено гражданами, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, 714 квартир. Несколько перевыполнен план по вводу в эксплуатацию индивидуальных домов: построено 29997 квадратных метров (103,4 процента).

Основное строительство част­ных домов осуществляется в микрорайонах Тулово, Бителево и Орехово, а также в существующих районах индивидуальной застройки.

В прошедшем году не введены в эксплуатацию три многоквартирных жилых дома, преду­смотренных программой строительства: в микрорайоне Билево-3 квартал №5 (подрядчик ООО «ПлиссаСтрой»), в квартале общественно-жилой застрой­­ки по улице Труда (подрядчик СМП-715 ОАО «Трест Бел­трансстрой») и в квартале № 9 в Билево (Витебский ДСК). Заказчиком по всем трем домам вы­ступает УКС города Витебска.

Основной причиной невыполнения программы строительства многоквартирных жилых домов явилось отсутствие своевременно разработанной и утвержденной проектно-сметной документации.

В текущем году возведение многоквартирного жилья будет идти в существующих кварталах: по Московскому проспекту до пересечения с улицей Короткевича, в микрорайонах Черемушки и Билево. Планируется, что ДСК в ближайшее время приступит к строительству по улице Буденного. Дополнительно в 2021 году будет осуществляться возведение жилья по улицам «Правды», 2-й Продольной, Смоленской, Титова, Петруся Бровки.

После обсуждения всех проб­лем и задач вместе с заказчиками и подрядчиками утверждена программа строительства многоквартирных жилых домов в Витебске на 2021 год, в которую вошло 20 объектов, и перечень из 9 домов с началом возведения в текущем году и вводом в строй в 2022 году. Также утверждено задание на текущий год по вводу в эксплуатацию индивидуальных жилых домов.

Председатель горисполкома Вадим Зарянкин выяснял у директора ГП «УКС города Витеб­ска» Михаила Мешко, как обстоят дела по строительству инженерно-транспортной инфраструктуры в микрорайонах индивидуальной жилой застройки Орехово, Бителево и Тулово, и потребовал сделать все возможное для того, чтобы граждане охотно приобретали участки в этих микрорайонах и возводили свое жилье.

Председатель горисполкома также поставил задачу перед соответствующими службами усилить контроль и оперативно принимать меры в организационных моментах. Ведь жилищное строительство — это локомотив экономики. Несмотря на то, что задание доводилось без учета эпидситуации, наблюдалась заболеваемость рабочих, было немало и объективных причин отставания. Отсутствовали заделы, не выработаны издержки противодействия в сложных ситуациях, не смогли нивелировать ситуацию, не предприняли мер по уско­рению в работе. Необходимо, утверждал глава города, учесть все проблемы и наверстать упущенное, так как не выполнить задание не позволено. Также следует предпринять необходимые меры по активизации подготовки проектно-сметной документации.

Уже сегодня идет планирование на 2022–2025 годы. Ведется разработка проекта детального плана жилого района Тарный и квартала многоквартирной жилой застройки по улице Максима Горького, осуществляется корректировка ПДП микрорайона Лучеса. Дополнительно разрабатывается документация жилого района Никрополье.