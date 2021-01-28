Можно ли строить квартиры по двум очередям и как не потерять место в общежитии: эксперты проясняют сложные ситуации

Источник материала: realt.by

Если муж и жена стоят в очереди нуждающихся по месту работы, могут ли они строить две квартиры? Если вы ухудшили свои жилищные условия, то когда можете встать на учет снова? С каких доходов от продажи квартиры уплачивается подоходный налог? На эти и другие насущные вопросы отвечают эксперты в нашей традиционной рубрике « вопрос-ответ ».

Ухудшили свои жилищные условия. Когда можно встать на учет нуждающихся?

Вопрос: Я – многодетная мать. Одна воспитываю четверых детей. Я не могу встать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту регистрации. Дело в том, что в этой квартире зарегистрирован человек, который уехал в Украину 25 лет назад, и я не имею с ним никакой связи. Без согласия этого человека я не могу получить справку в агентстве по госрегистрации недвижимости. Я хочу зарегистрироваться по другому адресу в жилое помещение общей площадью 80 кв.м, где прописаны два человека - собственник и ее дочь. Могу ли я туда прописаться и не сделаю ли себе хуже? В собственности у меня нет никакого жилья.

На вопрос отвечает Дмитрий Хмыль :

- В соответствии с абзацами третьим и четвертым подпункта 1.3 пункта 1 статьи 37 Жилищного кодекса не принимаются на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий граждане в случае ухудшения ими либо членами их семей своих жилищных условий, если в результате такого ухудшения возникли основания для признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий, путем:

- вселения в жилое помещение, если до этого они имели в собственности и (или) во владении и пользовании в данном населенном пункте жилое помещение общей площадью пятнадцать квадратных метров и более (в Минске - десять квадратных метров и более) на одного человека, соответствующее установленным для проживания санитарным и техническим требованиям в данном населенном пункте, за исключением граждан, выселенных из таких жилых помещений в судебном порядке;

- вселения в жилое помещение других граждан (за исключением вселенных в установленном порядке и проживающих в этом жилом помещении супругов, несовершеннолетних и совершеннолетних нетрудоспособных детей, нетрудоспособных родителей как собственника, нанимателя жилого помещения, гражданина, являющегося членом организации застройщиков, так и членов их семей, не имевших до этого в собственности и (или) во владении и пользовании в данном населенном пункте жилого помещения, в котором они были обеспечены жилым помещением общей площадью пятнадцать квадратных метров и более (в Минске - десять квадратных метров и более) на одного человека, соответствующего установленным для проживания санитарным и техническим требованиям в данном населенном пункте. При этом под нетрудоспособными понимаются инвалиды I и II группы, а также лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста).

При этом граждане, ухудшившие свои жилищные условия, не принимаются на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в течение пяти лет со дня ухудшения их жилищных условий.

Соответственно, если речь идет не о Минске и об одном и том же населенном пункте (вселения в жилое помещение произойдет в том же населенном пункте, где вы проживаете и зарегистрированы на данный момент), то все зависит от того, какого размера жилое помещение вы занимаете на данный момент. Если его общая площадь составляет пятнадцать квадратных метров и более, то при регистрации в жилом помещении 80 кв.м (принимая во внимание двух зарегистрированных там лиц) произойдет ухудшение жилищных условий и даже при наличии оснований вас не примут на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в течение пяти лет со дня ухудшения жилищных условий.

Если занимаемое вами жилое помещение менее пятнадцати квадратных метров, то ухудшения жилищных условий не произойдет (ухудшить уже ухудшенные условия нельзя) и вы сможете, не выжидая пяти лет, встать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Если речь идет о Минске, то при регистрации в жилом помещении 80 кв.м (принимая во внимание двух зарегистрированных там лиц) у вас попросту не будет оснований для признания нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Но вам все же желательно решить вопрос с человеком, уехавшим двадцать пять лет назад в Украину. Для этого надо обратиться за юридической помощью к адвокатам.

При каких условиях не могут выселить из общежития?

Вопрос: Я проработала на государственном предприятии 16 лет. С 2008 года проживаю в общежитии этого же предприятия вместе с маленьким ребенком. В конце 2020 года я уволилась с предприятия по соглашению сторон. Договор найма помещения был заключен на период трудовых отношений. Директору предприятия я написала заявление на заключение договора найма с бессрочным сроком действия согласно ст. 188 ЖК. Однако мне пришел ответ, что новый договор заключат только на год и что я не подпадаю под действие ст. 188 ЖК. Правда, в общежитии мы будем проживать до тех пор, пока ребенку не исполниться 18 лет. Общая площадь комнаты в общежитии – 13 кв.м. Жилых помещений в собственности в РБ не имеем. Прав ли наймодатель? Могут ли нас выселить без предоставления другого жилого помещения?

На вопрос отвечает Дмитрий Хмыль :

- В законодательстве РБ четко прописаны критерии, при которых граждане не подлежат выселению из жилых помещений государственного жилищного фонда в общежитиях, а именно:

- жилое помещение в общежитии должно быть предоставлено до 2 марта 2013 года;

- лицо, получившее жилое помещение в общежитии, должно проработать в организации не менее десяти лет;

- трудовой договор (контракт) должен быть прекращен не по основаниям, признаваемым в соответствии с законодательными актами дискредитирующими обстоятельствами увольнения.

Все три данных условия с вашей стороны выполнены. При этом в вышеуказанной норме нигде не указано, что лицо, получившее жилое помещение в общежитии, должно проработать в организации не менее десяти лет до 2 марта 2013 года. Соответственно, наймодатель в данной ситуации не прав.

По данному вопросу вы можете обратиться с жалобой в местный исполнительный комитет, КГК, прокуратуру.

Может ли семья по очереди нуждающихся одновременно строить две квартиры?

Вопрос: Наша семья (я, жена, дочь, сын) состоит в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий в Гродно. Я - в своей организации, жена - в своей. В прошлом году я вступил в ЖСПК на строительство квартиры общей площадью 55,85 кв.м по месту работы, воспользовался льготным кредитом на всех членов семьи. После сдачи дома в эксплуатацию нам сказали, что снимут со всех очередей и только после 5 лет после регистрации дома мы имеем право встать на учет на строительство большего по площади помещения. Неделю назад по очереди жены нам предложили строительство. Можем ли мы за собственные средства начать строительство еще одной квартиры?

На вопрос отвечает Дмитрий Хмыль :

- Согласно законодательству должна исключаться возможность получения сразу нескольких льгот, связанных с улучшением жилищных условий.

Однако в вашем случае произошел некий сбой, и информация о направлении вас на строительство жилого помещения с государственной поддержкой в составе организации застройщиков либо не прошла, либо соответствующее должностное лицо не обратило на данную информацию свое внимание.

В любом случае, то, что по очереди вашей жены также предложили строительство, не значит, что данное строительство произойдет. Рано или поздно данная информация все равно пройдет, и построить вторую квартиру уже по очереди жены вы не сможете, так как данное строительство будет незаконным.

Как исчисляется подоходный налог при продаже квартиры?

Вопрос от Дмитрия Извекова: В 2020 году была продана квартира (2-я за 5 лет). Жилое помещение приобреталось у застройщика за 50.000 долларов США по курсу НБРБ 1,98 руб. Продавалась квартира за 65000 долларов США по курсу НБРБ 2,57 руб. Подоходный налог оплачивается с 65 000 -50 000=15 000 долларов США или за основу берутся цены в белорусских рублях (в этом случае из-за курсовой разницы подоходный налог становится значительно выше). В этом случае возможна ли индексация расходов на приобретение квартиры в долларах США?

На вопрос отвечает Людмила Лепарская :

- У вас правильный расчет. Подоходный налог изымается из дохода. В Беларуси расчет за недвижимость проходит только в белорусских рублях. Вместе с тем налоговая инспекция при исчислении подоходного налога в недвижимости применяет индексы или эквивалент доллары в зависимости от внутренних инструкций. Рекомендую вам обратиться в городскую налоговую инспекцию для консультации.

Какие документы должен предоставлять клиенту агент?

Вопрос: Должен ли человек, представляющийся агентом, иметь при себе и предъявить по требованию свою идентификационную карточку или сообщить реквизиты лицензии на осуществление деятельности? Какие документы должны составляться (договор, акт, кассовый чек и т.д.) при оплате оказанных агентом услуг?

На вопрос отвечает Надежда Вашинко :

- Документом, удостоверяющим полномочия агента при оказании им риэлтерских услуг, является идентификационная пластиковая карточка.

Пластиковая карточка должна находиться у специалиста при оказании риэлтерских услуг и предъявляться по первому требованию потребителя риэлтерских услуг либо уполномоченных должностных лиц, осуществляющих контроль в сфере риэлтерской деятельности.

Пластиковая карточка должна содержать:

- фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста;

- должность;

- фотографию;

- наименование риэлтерской организации (ее филиала), в штате которой работает специалист;

- реквизиты лицензии;

- серию и номер пластиковой карточки.

Стоимость риэлтерских услуг (или их этапа) определяется по факту их оказания и отражается в акте приемки-сдачи оказанных риэлтерских услуг. Порядок оплаты риэлтерских услуг определяется договором на оказание риэлтерских услуг. Кассовый чек подтверждает оплату оказанных услуг.

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