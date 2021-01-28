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Приговор Верховного суда нельзя обжаловать. Защита Бабарико просит рассматривать дело в нижестоящем суде

28.01.2021 09:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Адвокаты Виктора Бабарико обратились в Верховный суд с заявлением, в котором просят направить дело для рассмотрения в нижестоящий суд, чтобы была возможность обжаловать приговор. Об этом TUT.BY сообщили адвокаты экс-претендента в президенты Дмитрий Лаевский и Наталья Мацкевич.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сейчас дело Виктора Бабарико находится в Верховном суде, куда оно было передано из Генеральной прокуратуры. На этой стадии Верховный Суд должен определить, в каком суде будет слушаться дело.

— Рассмотрение дел такой категории согласно Уголовно-процессуальному кодексу возможно в любом из нижестоящих судов: как в районном, так и в Минском городском. Если же Верховный Суд по своей инициативе примет уголовное дело к своему производству, то в таком случае Виктор Бабарико будет лишен права на апелляционное обжалование приговора, поскольку согласно УПК приговоры Верховного Суда не подлежат обжалованию в апелляционном порядке, — поясняют адвокаты.

Чтобы предотвратить нарушение права Виктора Бабарико на обжалование приговора, его защитники обратились в Верховный суд с заявлением, в котором просят направить дело для рассмотрения в нижестоящий суд.

— Право обвиняемого обжаловать приговор предусмотрено статьей 43 УПК. Это право — одна из базовых гарантий справедливого судебного разбирательства, установлено Международным пактом о гражданских и политических правах (пункт 5 статьи 14). Республика Беларусь является государством — участником Пакта, и обязана добросовестно исполнять этот международный договор. Таким образом, соблюдение этого стандарта справедливого суда возможно только если дело Виктора Бабарико будет слушаться по первой инстанции в одном из нижестоящих судов. Это позволит Виктору Бабарико в случае несогласия с приговором обжаловать его в апелляционном порядке, — заявляют адвокаты.

 
 
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Сейчас дело Виктора Бабарико находится в Верховном суде, куда оно было передано из Генеральной прокуратуры. На этой стадии Верховный Суд должен определить, в каком...
 
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