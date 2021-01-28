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Топливо снова подорожало
28.01.2021 09:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 янв – Sputnik. Дизельное топливо и автомобильный бензин дорожают в Беларуси с 28 января, цены изменились на 1 копейку за литр, сообщила в среду пресс-служба "Белнефтехима".
Таким образом, с четверга розничные цены на моторное топливо составят:
Это второе изменение цен на автомобильное топливо в этом году, до этого ценники на АЗС
В "Белнефтехиме" неделю назад подчеркнули, что в январе 2021 года отмечается значительный рост стоимости нефти на мировом рынке. Средняя котировка нефти марки Brent составила 54,3 доллара за баррель и возросла по сравнению со среднегодовым уровнем 2020 года – на 30%.
Тем временем, цены на топливо в Беларуси остаются на 22 – 51 % ниже, чем в сопредельных европейских государствах и выше розничных цен Российской Федерации на 8 – 10 %.
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В предыдущий раз цены изменялись чуть больше недели назад – 21 января. Рост цен связывают со стоимостью нефти на мировом рынке.
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