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Топливо снова подорожало

28.01.2021 09:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 янв – Sputnik. Дизельное топливо и автомобильный бензин дорожают в Беларуси с 28 января, цены изменились на 1 копейку за литр, сообщила в среду пресс-служба "Белнефтехима".

Таким образом, с четверга розничные цены на моторное топливо составят:

  • АИ-92-К5-Евро – 1,72 рубля,
  • АИ-95-К5-Евро – 1,82 рубля,
  • АИ-98-К5-Евро – 2,04 рубля,
  • ДТ – 1,82 рубля.

Это второе изменение цен на автомобильное топливо в этом году, до этого ценники на АЗС увеличивались 21 января. Стоит отметить, что до первого подорожания в этом году старые цены продержались 85 дней. К слову, в 2020-м цены на бензин и дизель менялись 16 раз, в 2019-м – 28 раз.

В "Белнефтехиме" неделю назад подчеркнули, что в январе 2021 года отмечается значительный рост стоимости нефти на мировом рынке. Средняя котировка нефти марки Brent составила 54,3 доллара за баррель и возросла по сравнению со среднегодовым уровнем 2020 года – на 30%.

Тем временем, цены на топливо в Беларуси остаются на 22 – 51 % ниже, чем в сопредельных европейских государствах и выше розничных цен Российской Федерации на 8 – 10 %.

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Теги: Минск
 
 
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В предыдущий раз цены изменялись чуть больше недели назад – 21 января. Рост цен связывают со стоимостью нефти на мировом рынке.
 
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