«К лету ждем падения цен на 10-15%». Эксперты рассказали о ситуации на минской «вторичке» и дали прогнозы на перспективу

Покупателей из регионов стало меньше, но выросло количество сделок с иностранцами

Павел Кузнецов говорит о том, что люди по-прежнему интересуются минскими квартирами, но в основном новостройками. «Вторичка» их интересует меньше, чем раньше. Хотя в предыдущие годы спрос со стороны региональных покупателей был тоже неравномерный. Например, он увеличивался к сентябрю.

- Я удивился, что два месяца назад через наше агентство прошли сделки с иностранцами – французами, немцами, китайцами. Они покупали квартиры по среднерыночным ценам. Нам помогает в работе и то, что мы освоили дистанционные продажи. Много людей находится за границей, и мы продаем их квартиры через дистанционные каналы продаж. Эти продавцы, видимо, уже приняли решение не возвращаться в Беларусь. Им отправляются аналитические материалы по ситуации на рынке. Через один-два дня они принимают решение по стартовой цене, и мы запускаем продажи. Затем продавцы присылают доверенность на одну из адвокатских контор, которая от их имени подписывает документы, – рассказывает эксперт.

Среди продавцов – иностранных граждан – есть те, кто давно покинул нашу страну, но до сих пор не продавал наследственные квартиры. Есть и те – чаще всего программисты, которые работали за границей, например, в Германии, на Кипре, по контрактам до событий 9 августа 2020 года и решили не возвращаться в Беларусь, поэтому продают в Минске свои квартиры. Есть и третья категория продавцов, выехавших из страны после 9 августа в Литву, Польшу, которые тоже не планируют возвращаться домой.

По оценкам риэлтерской компании, сегодня доля таких продавцов, которые работали с агентством по дистанционным каналам, составляет 20% от их общего количества.

Павел Астапеня также говорит, что покупателей из регионов сейчас на рынке немного, хотя, например, в 2015-2016 годах они составляли значительную долю за счет того, что региональные рынки, в отличие от столичного, медленнее реагировали на снижение цен.

- В 2015 году можно было продать квартиру в регионе и купить однокомнатную в Минске. В 2020 году в регионах цены стали снижаться не через 3-6 месяцев, а почти одновременно со столицей. Сейчас покупатели из регионов не могут выиграть на временном лаге, вот их и стало меньше, - дополняет эксперт.