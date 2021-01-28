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В рейтинге восприятия коррупции за 2020 год Беларусь поднялась на три позиции

28.01.2021 12:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Организация Transparency International представила свой ежегодный рейтинг восприятия коррупции Corruption Perceptions Index 2020, в котором Беларусь вновь улучшила свои позиции по сравнению с предыдущим исследованием.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Corruption Perceptions Index 2020 включает 180 стран и территорий и показывает восприятие уровня коррупции экспертами и представителями бизнеса. В индексе каждой стране присваиваются баллы от 0 до 100.

 

Беларусь в рейтинге набрала 47 баллов и заняла 63-е место. В 2019 году наша страна располагалась на 66-м месте с 45 баллами. В индексе восприятия коррупции за 2020 год на одной строчке с Беларусью расположились Куба, Хорватия, а также Сан-Томе и Принсипи.

Как сообщается, наша страна демонстрирует впечатляющую положительную динамику в рейтинге и с 2012 года прибавила 16 баллов. Тем не менее проблемами, по мнению авторов, являются чрезмерный экономический контроль государства, авторитарное управление, отсутствие системы законодательных и судебных сдержек и противовесов.

Общим фактором, который во многих странах повлиял на ухудшение ситуации с коррупцией, авторы исследования считают пандемию COVID-19.

Также составители индекса дают оценку отдельным регионам. К примеру, объединенный регион, в который входит Беларусь, — Восточная Европа и Центральная Азия, куда авторы включили 19 стран. Со средним показателем в 36 баллов из 100 он занимает предпоследнее место в рейтинге. Причем наша страна входит в тройку лидеров с наименьшим уровнем восприятия коррупции в регионе. Ее обгоняют только Грузия (45-е место) и Армения (60-е место), а ниже всего находятся Узбекистан (146-е место), Таджикистан (149-е место) и Туркменистан (165-е место).

Среди наших соседей ниже всего располагаются Россия (129-е место) и Украина (117-е место). Выше Беларуси расположились другие наши соседи — Польша (45-е место), Латвия (42-е место) и Литва (35-е место). Большинство соседних стран улучшили свои позиции по сравнению с предыдущим годом либо сохранили их, кроме Польши: она опустилась сразу на четыре места.

Выше всего в рейтинге располагаются Новая Зеландия и Дания, набравшие по 88 баллов из 100 возможных. А последние места занимают Венесуэла, Йемен, Сирия, Южный Судан и Сомали.

 
 
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Corruption Perceptions Index 2020 исследовал ситуацию в 180 государствах и территориях. Как сообщается, наша страна с 2012 года демонстрирует неизменную положительную динамику.
 
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