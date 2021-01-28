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Под Смоленском раздавили 21 тонну "белорусских" помело
28.01.2021 12:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 янв – Sputnik. Почти 80 тонн овощей и фруктов из Беларуси уничтожили в России,
© Sputnik / Виктор Толочко
Сотрудники мобильной группы Смоленской таможни ранее остановили четыре фуры, следовавшие из Беларуси в объезд фитосанитарных контрольных постов. Большегрузы перевозили подкарантинную продукцию без документов.
"В ходе дальнейшего контроля фитосанитарные инспекторы ведомства установили, что две партии томатов весом 39,1 тонны перевозились с территории Республики Беларусь без каких-либо сопроводительных документов. При этом согласно маркировке плоды имели турецкое происхождение", - проинформировали в Россельхознадзоре.
В ведомстве пояснили, что, согласно российскому законодательству, в случае легальной поставки томаты должны ввозиться на территорию РФ через строго определенные пункты пропуска на госгранице и с полным комплектом всех необходимых документов.
"В данном же случае помимо того, что ввоз был осуществлен через территорию Республики Беларусь, у перевозчиков не было необходимых документов, подтверждающих фитосанитарную безопасность продукции", - уточнили в Россельхознадзоре.
Кроме того, на территорию РФ без соответствующих документов пытались ввезти 20,7 тонны помело и 19,6 тонны груш.
"В результате (…) на полигоне ТКО Смоленской области было проведено уничтожение данной подкарантинной продукции неподтвержденного происхождения, качества и безопасности путем захоронения после предварительного измельчения", - сообщили в Россельхознадзоре.
Виновные лица привлечены к административной ответственности.
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Грузовики, перевозившие "белорусские" томаты, груши и цитрусовые, пытались объехать контрольные фитосанитарные посты.
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