Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 янв – Sputnik. Почти 80 тонн овощей и фруктов из Беларуси уничтожили в России, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Сотрудники мобильной группы Смоленской таможни ранее остановили четыре фуры, следовавшие из Беларуси в объезд фитосанитарных контрольных постов. Большегрузы перевозили подкарантинную продукцию без документов.

"В ходе дальнейшего контроля фитосанитарные инспекторы ведомства установили, что две партии томатов весом 39,1 тонны перевозились с территории Республики Беларусь без каких-либо сопроводительных документов. При этом согласно маркировке плоды имели турецкое происхождение", - проинформировали в Россельхознадзоре.

В ведомстве пояснили, что, согласно российскому законодательству, в случае легальной поставки томаты должны ввозиться на территорию РФ через строго определенные пункты пропуска на госгранице и с полным комплектом всех необходимых документов.

"В данном же случае помимо того, что ввоз был осуществлен через территорию Республики Беларусь, у перевозчиков не было необходимых документов, подтверждающих фитосанитарную безопасность продукции", - уточнили в Россельхознадзоре.

Кроме того, на территорию РФ без соответствующих документов пытались ввезти 20,7 тонны помело и 19,6 тонны груш.

"В результате (…) на полигоне ТКО Смоленской области было проведено уничтожение данной подкарантинной продукции неподтвержденного происхождения, качества и безопасности путем захоронения после предварительного измельчения", - сообщили в Россельхознадзоре.

Виновные лица привлечены к административной ответственности.