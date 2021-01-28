ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Под Смоленском раздавили 21 тонну "белорусских" помело

28.01.2021 12:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 янв – Sputnik. Почти 80 тонн овощей и фруктов из Беларуси уничтожили в России, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

© Sputnik / Виктор Толочко
Россельхознадзор отменил санкции в отношении 4 предприятий Беларуси

Сотрудники мобильной группы Смоленской таможни ранее остановили четыре фуры, следовавшие из Беларуси в объезд фитосанитарных контрольных постов. Большегрузы перевозили подкарантинную продукцию без документов.

"В ходе дальнейшего контроля фитосанитарные инспекторы ведомства установили, что две партии томатов весом 39,1 тонны перевозились с территории Республики Беларусь без каких-либо сопроводительных документов. При этом согласно маркировке плоды имели турецкое происхождение", - проинформировали в Россельхознадзоре.

В ведомстве пояснили, что, согласно российскому законодательству, в случае легальной поставки томаты должны ввозиться на территорию РФ через строго определенные пункты пропуска на госгранице и с полным комплектом всех необходимых документов.

"В данном же случае помимо того, что ввоз был осуществлен через территорию Республики Беларусь, у перевозчиков не было необходимых документов, подтверждающих фитосанитарную безопасность продукции", - уточнили в Россельхознадзоре.

Кроме того, на территорию РФ без соответствующих документов пытались ввезти 20,7 тонны помело и 19,6 тонны груш.

"В результате (…) на полигоне ТКО Смоленской области было проведено уничтожение данной подкарантинной продукции неподтвержденного происхождения, качества и безопасности путем захоронения после предварительного измельчения", - сообщили в Россельхознадзоре.

Виновные лица привлечены к административной ответственности.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Грузовики, перевозившие "белорусские" томаты, груши и цитрусовые, пытались объехать контрольные фитосанитарные посты.
 
Новости дня
Новости экономики
 
В рейтинге восприятия коррупции за 2020 год Беларусь поднялась на три позиции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by