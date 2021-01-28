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Банк развития направит в этом году на финансирование госпрограмм и мероприятий 946 миллионов рублей
28.01.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTНа закупку техники и оборудования в лизинг только в первом полугодии выделят полмиллиарда рублей. Банк поддержит аграрный бизнес, также средства пойдут на реализацию инвестпроектов, ремонт дорог, финансирование получит также аэропорт и один из научно-практических центров столицы.
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На закупку техники и оборудования в лизинг только в первом полугодии выделят полмиллиарда рублей. Банк поддержит аграрный бизнес, также средства пойдут на...
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