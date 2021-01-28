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Макей: Мы заинтересованы в отношениях с США и в прибытии американского посла в Беларусь

28.01.2021 12:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Официальный Минск заинтересован в прибытии американского посла в Беларусь и в конструктивном взаимодействии с новой администрацией Белого дома, заявил глава МИД Владимир Макей.


Фото: Reuters

Министр отметил, что официальный Минск обратил внимание на позитивные моменты в сфере безопасности, которые появились с приходом новой администрации в Белый дом. Речь идет о контактах США и России по поводу Договора о СНВ-3. Все это внушает «осторожный оптимизм» Минску.

— Что касается перспектив наших отношений с США, то мы всегда говорили, что мы нацелены на равноправное, тесное, конструктивное взаимодействие. Мы понимаем, какую роль играют США сегодня в мире, понимаем, что это супердержава номер 1, поэтому мы заинтересованы в наличии нормального взаимодействия с этим государством. С учетом того, что, возможно, мы несколько по-разному воспринимаем приоритеты нашего сотрудничества, с учетом того, что некоторые наши западные партнеры необъективно оценивают происходящие в Беларуси процессы, мы не исключаем, что могут быть определенные трудности в выстраивании нормальных взаимоотношений с США. Мы заинтересованы в том, чтобы иметь такой важный канал связи, как наличие послов в обоих государствах. Мы заинтересованы в прибытии американского посла в Беларусь, заинтересованы, чтобы как можно быстрее наш посол был направлен в США, — сказал Макей.

Новых кандидатов на должность посла Беларуси в США в МИД уже подобрали, скоро их предложат на рассмотрение Лукашенко.

Напомним, в конце прошлого года умер замминистра иностранных дел, назначенный на должность посла Беларуси в США, Олег Кравченко.

 
Теги: Минск
 
 
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Новых кандидатов на должность посла Беларуси в США в МИД уже подобрали, скоро их предложат на рассмотрение Лукашенко.
 
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