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Глава МИД: Некоторые послы стран ЕС размещают у себя посты конкретной антигосударственной направленности
28.01.2021 12:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Некоторые послы, представляющие страны Евросоюза в Беларуси, размещают у себя информацию, посты конкретной антигосударственной направленности, заявил журналистам глава МИД Владимир Макей.
Отвечая на вопрос, как он оценивает публикации посольством США перед митингами в России информации о протестах, Владимир Макей заявил, что подобные факты вмешательства в дела страны со стороны иностранных послов были зафиксированы и в Беларуси.
— Наши представители дипломатических учреждений, аккредитованных здесь, не только призывали к участию в каких-то акциях, но и сами участвовали в них. Естественно, мы были вынуждены реагировать на подобные факты очень жестко, и так будет и впредь. Более того, мы и сейчас видим, что некоторые послы, представляющие Евросоюз, размещают у себя информацию, посты конкретной антигосударственной направленности. Мы пока не реагируем на эти факты, но мы отслеживаем их и будьте уверены, что мы дадим очень конкретную и жесткую оценку такому роду фактов. Посол любой страны должен способствовать сближению своих стран и народов, развитию сотрудничества между той страной, которую он представляет, и той страной, в которой он находится, сближению стран и народов. Если он этого не понимает, если посол занимает однозначно линию, направленную против властей страны, в которой он находится, значит, это не тот посол и такой посол не должен занимать соответствующую должность, — заявил Макей.
Напомним, после выборов в Беларуси вспыхнул дипломатический скандал. 2 октября МИД Беларуси, «ввиду однозначной деструктивной деятельности со стороны указанных стран»,
Посол Польши Артур Михальский и посол Литвы Андрюс Пулокас
Руководители большинства дипмиссий, которые были отозваны на консультации, вернулись в Минск, как рассказали TUT.BY информированные источники, еще осенью. В своих столицах остались лишь посол Польши и посол Литвы. Кроме того, послы Беларуси в Польше и Литве тогда же были отозваны в Минск для консультаций и до сих пор находятся здесь.
Штаты посольств Польши и Литвы в Минске, как того и требовал МИД Беларуси, по-прежнему работают в сокращенном составе. Например, в польском посольстве сейчас работают 18 дипломатов.
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Глава МИД: Некоторые послы стран ЕС размещают у себя посты конкретной антигосударственной направленности
После выборов в Беларуси вспыхнул дипломатический скандал. 2 октября МИД Беларуси, «ввиду однозначной деструктивной деятельности со стороны указанных стран»,...
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