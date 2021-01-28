Глава МИД: Некоторые послы стран ЕС размещают у себя посты конкретной антигосударственной направленности

Источник материала: Tut.by

Некоторые послы, представляющие страны Евросоюза в Беларуси, размещают у себя информацию, посты конкретной антигосударственной направленности, заявил журналистам глава МИД Владимир Макей.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Отвечая на вопрос, как он оценивает публикации посольством США перед митингами в России информации о протестах, Владимир Макей заявил, что подобные факты вмешательства в дела страны со стороны иностранных послов были зафиксированы и в Беларуси.

— Наши представители дипломатических учреждений, аккредитованных здесь, не только призывали к участию в каких-то акциях, но и сами участвовали в них. Естественно, мы были вынуждены реагировать на подобные факты очень жестко, и так будет и впредь. Более того, мы и сейчас видим, что некоторые послы, представляющие Евросоюз, размещают у себя информацию, посты конкретной антигосударственной направленности. Мы пока не реагируем на эти факты, но мы отслеживаем их и будьте уверены, что мы дадим очень конкретную и жесткую оценку такому роду фактов. Посол любой страны должен способствовать сближению своих стран и народов, развитию сотрудничества между той страной, которую он представляет, и той страной, в которой он находится, сближению стран и народов. Если он этого не понимает, если посол занимает однозначно линию, направленную против властей страны, в которой он находится, значит, это не тот посол и такой посол не должен занимать соответствующую должность, — заявил Макей.

Напомним, после выборов в Беларуси вспыхнул дипломатический скандал. 2 октября МИД Беларуси, «ввиду однозначной деструктивной деятельности со стороны указанных стран», потребовал у посольств Польши и Литвы в нашей стране сократить количество дипломатов: в литовском посольстве вместо 25 должно остаться 14 дипломатов, в польском вместо 50 должно остаться 18. Также в МИД Беларуси рекомендовали отозвать послов Литвы и Польши на родину для консультаций.

Посол Польши Артур Михальский и посол Литвы Андрюс Пулокас покинули Беларусь 5 октября. 9 октября МИД Польши выполнил и требование белорусской стороны и отозвал 32 польских дипломата. Послов также отозвали Германия, Латвия, Эстония , Чехия, Болгария , Великобритания и Румыния . О таком же намерении сообщили в Словакии .

Руководители большинства дипмиссий, которые были отозваны на консультации, вернулись в Минск, как рассказали TUT.BY информированные источники, еще осенью. В своих столицах остались лишь посол Польши и посол Литвы. Кроме того, послы Беларуси в Польше и Литве тогда же были отозваны в Минск для консультаций и до сих пор находятся здесь.

Штаты посольств Польши и Литвы в Минске, как того и требовал МИД Беларуси, по-прежнему работают в сокращенном составе. Например, в польском посольстве сейчас работают 18 дипломатов.