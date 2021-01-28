Заработают новые механизмы поддержки и способы мотивации работников. Что нового в законе о хозобществах?

Источник материала: Tut.by

Новые формы инвестирования и финансового оздоровления, большая интеграция управления с современными технологиями в области коммуникации, детализация вопросов реорганизации, новые механизмы повышения эффективности и мотивации членов органов управления и работников — эти и другие изменения предусмотрены законом от 5 января 2021 г. № 95-З «Об изменении законов по вопросам хозяйственных обществ» и вступят в силу 28 апреля 2021 года. Нововведения призваны усовершенствовать корпоративное управление и повысить прозрачность бизнеса, в том числе для его участников. Юристы Arzinger Law Offices Алексей Михайлов и Никита Бабкин рассказывают о том, как эти изменения помогут бизнесу.



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Возможность безвозмездных «вливаний» в общество со стороны участников без отнесения их на уставный фонд

Предусматривается возможность внесения вкладов в имущество общества его участниками, которые не изменяют размер уставного фонда и размер долей (акций) участников. Такую финансово-экономическую поддержку обществу можно оказывать на основании отдельного договора.

Указанный механизм упрощает финансирование и предоставление необходимых ресурсов обществу. Обычно оно осуществляется двумя путями — предоставлением займа или внесением дополнительного вклада в уставный фонд. Преимущество безвозмездной передачи по сравнению с предоставлением займов состоит в том, что общество не будет отягощено обязательствами по возврату полученного. А преимущество по сравнению с внесением вклада в уставный фонд состоит в том, что общество менее подвержено возможной необходимости в дальнейшем уменьшения большого уставного фонда, если сумма чистых активов станет ниже величины уставного фонда (такое уменьшение уставного фонда влечет, среди прочего, уведомление кредиторов, которые имеют право в такой ситуации потребовать досрочного исполнения обязательств).

— Безвозмездные «вливания» будут особо полезны в начале осуществления хозяйственной деятельности предприятием, когда средства необходимы для аренды помещения, закупки оборудования, зарплаты нанятым сотрудникам, организации производства, — отмечают эксперты.

Основной минус такого механизма финансирования — стоимость полученной финансово-экономической поддержки попадает под налогообложение как внереализационный доход общества, в связи с чем эта поддержка может попасть под обложение налогом на прибыль 18%. Возможно, этот вид «дохода» общества при следующей ревизии налогового кодекса будет исключен из перечня внереализационных доходов, учитываемых при налогообложении.

Современные технологии для коммуникации органов хозяйственного общества

Отныне в уставе общества можно прямо урегулировать случаи и порядок использования электронной связи, информационных сетей или программно-аппаратных средств и технологий для созыва и проведения общего собрания участников. В уставы уже существующих обществ такие изменения могут быть внесены только в случае, если все участники проголосуют «за».

Также в законе теперь прямо упоминаются электронная почта и телефон как дополнительные каналы получения информации об общих собраниях участников (акционеров) лицами, имеющими право на участие в нем.

— Такие изменения существенно упрощают жизнь обществам, в которых есть как иностранные, так и белорусские участники. При проведении общего собрания в формате онлайн кто-то из них теперь сможет сэкономить свои время и деньги, необходимые для визита в место проведения собрания (будь то расходы на транспорт и проживание в случае личного участия либо расходы на юристов при передаче полномочий по доверенности). Такие новации будут кстати в том числе с учетом сложной эпидемиологической ситуации в мире и ограничениями на выезд из своей страны либо въезд в страну, где проводится собрание.

Тем не менее на практике при «дистанционной» форме проведения общего собрания могут возникать споры о фактическом участии того или иного лица в собрании — в частности, вызванные вопросами (не)регистрации для участия в собрании и подтверждения прав на такое участие предъявлением соответствующих документов. Эти вопросы следует детально излагать в уставе, считают юристы.

Кредиторы общества могут стать его участниками, вложив в уставный фонд причитающийся им от общества долг

Изменения в закон позволяют по решению общего собрания участников, принятому единогласно, зачесть денежные требования кредиторов и (или) участников общества к самому обществу как внесение дополнительного вклада в уставный фонд общества, приводящему к получению доли в обществе кредитором (или увеличению доли действующего участника).

Таким образом, долг общества перед таким лицом трансформируется в долю (увеличение доли) в таком обществе. Такой «обмен» может быть выгоден участнику общества: например, предоставляя заем обществу, он впоследствии сможет зачесть сумму займа и увеличить долю в компании, если возврат займа обществом затруднителен или экономически нецелесообразен в момент наступления срока возврата. Важно учитывать, что для такого зачета в любом случае требуется согласие всех остальных участников общества, а ведь они могут быть и против увеличения доли одного из участников, ведь это означает увеличение его части прибыли и голосов на общем собрании.

— При предоставлении кредитором (участником) общества займа обществу следует учитывать, что получить долю в обществе взамен долга по займу автоматически или прописав условие в договоре займа не получится (то есть это не прямая аналогия конвертируемого займа, который разрешено использовать в отношениях с резидентами ПВТ). Связано это с тем, что для такого зачета требований необходимо единогласное решение общего собрания участников общества, на котором присутствуют все участники, кроме того, зачет денежных требований возможен только по уже наступившим обязательствам (то есть должна иметь место просрочка по займу), — уточняют юристы.

Члены органов управления и работники общества могут безвозмездно получить доли в обществе

Доли в обществе, принадлежащие самому обществу, по единогласному решению общего собрания его участников могут быть безвозмездно переданы или проданы членам совета директоров, исполнительного органа, работникам общества. Такая возможность предварительно должна быть предусмотрена уставом общества. Однако в обществах, где какая-либо доля принадлежит государству или его административно-территориальным единицам, такая безвозмездная передача или продажа допускается только по согласованию с президентом.

Для акционерных обществ также закрепляется возможность осуществлять эмиссию акций дополнительного выпуска для их дальнейшей безвозмездной передачи или продажи членам органов управления или работникам. Для этого такие лица должны выполнять условия, предусмотренные локальными правовыми актами акционерного общества и трудовыми договорами (или гражданско-правовыми договорами) с такими лицами.

— Этот инструмент в целом соответствует опциону который используется резидентами ПВТ с 28.03.2018. Опцион предполагает, что, заключая соответствующее соглашение с нанимателем, член органа управления/работник получает возможность при достижении определенных показателей или в обмен на его лояльность (т.е. работу в обществе на протяжении определенного периода времени) впоследствии получить долю в компании. Таким образом, у лица появляется личная заинтересованность в успехе компании в расчете получить часть прибыли в будущем. В этой связи опционы могут стать действенным стимулирующим фактором повышения эффективности членов органов управления общества и его работников, — отмечают юристы.