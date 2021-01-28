Доллар и евро значительно подорожали в четверг

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 янв – Sputnik. Доллар США и евро резко прибавили в цене в четверг, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

По итогам торгов доллар США подорожал на 1,59%, евро подскочил в цене на 1,09%, а российский рубль стал дешевле на 0,11%.

Нацбанк Беларуси установил следующие курсы валют:

1 евро – 3,14 белорусского рубля

1 доллар США – 2,58 белорусского рубля

100 российских рублей - 3,44 белорусского рубля

При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные дни. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Какой курс доллара может быть в конце 2021 года?

Заработная плата по стране по итогам 2021 года может составлять около 420-450 долларов в эквиваленте, такое мнение высказал ранее экономический эксперт Ярослав Романчук. По его мнению, курс белорусского рубля к доллару на конец года дойдет до 3,30 рубля.

Читайте также:

Экономист рассказал, как можно будет заработать на биткоине в 2021 году

в 2021 году Доллар продолжит падать, но не на 20%: экономист о курсах на 2021 год