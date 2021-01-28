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Доллар и евро значительно подорожали в четверг
28.01.2021 13:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 янв – Sputnik. Доллар США и евро резко прибавили в цене в четверг, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
По итогам торгов доллар США подорожал на 1,59%, евро подскочил в цене на 1,09%, а российский рубль стал дешевле на 0,11%.
© Sputnik / Владимир Трефилов
Нацбанк Беларуси установил следующие курсы валют:
1 евро – 3,14 белорусского рубля
1 доллар США – 2,58 белорусского рубля
100 российских рублей - 3,44 белорусского рубля
При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные дни. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Какой курс доллара может быть в конце 2021 года?
Заработная плата по стране по итогам 2021 года может составлять около 420-450 долларов в эквиваленте, такое мнение высказал ранее экономический эксперт Ярослав Романчук. По его мнению,
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Доллар США и европейская валюта резко рванули вверх, российский рубль по отношению к белорусскому рублю убавил в цене.
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