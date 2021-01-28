Лукашенко обратился к Навальному и назвал главное отличие белорусских событий от российских

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко считает, что свергнуть в России власть быстро не получится. И назвал Алексея Навального «беглым немецким протестуном». Об этом он заявил совещаниb по вопросам совершенствования законодательства.



Москва, 23 января 2021 года. Фото: Reuters

— Главное отличие в том, что у нас в августе решили осуществить блицкриг — мгновенно свергнуть власть или хотя бы показать, что власть пала и ввести сюда натовские войска.

В России, по мнению Лукашенко, «будут качать в долгую», так как победить быстро там не получится.

— Вот эти все расследования (ФБК о дворце в Геленджике. — Прим. TUT.BY) беглого, но принятого обратно в Россию немецкого протестуна — это только начало. Ему я хочу сказать: если кто-то решил бороться против власти, против президента, осуществлять борьбу с коррупцией, надо быть самому кристально чистым. Сам был судим и он сегодня борец с коррупцией. Во-вторых, почти отравили, выпустили в Германию (захотел там лечиться) и в это время, будучи в бессознательном состоянии, склепал двухчасовой фильм. Что это? Люди не понимают? Против чего оправдываются?

Лукашенко заявил, что Путину никто не простит, если он оставит войны в России и то что в кучу собрал Россию".

— Ему этого никто не простит — ни американцы, ни Евросоюзы, ни внутренние либералы — и он к этому должен быть готов, — процитировал Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».