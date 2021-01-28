ЕАБР: Вводить единую валюту в ЕАЭС пока рано. Это дало бы негативные эффекты

Источник материала: Tut.by

Беларусь меньше, чем другие крупные экономики ЕАЭС, использует национальную валюту в торговле с членами союза. В операциях с Россией Минск чаще производит расчеты в российских рублях, а с другими странами ЕАЭС сохраняет приверженность доллару, следует из аналитического доклада Евразийского банка развития (ЕАБР).



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Российский рубль и тенге укрепляют свои позиции

Доля национальных валют во взаимных расчетах стран ЕАЭС выросла с 63% в 2013 году до 74% в 2019-м. В то же время доля доллара снизилась с 25% в 2015 году до 19% в 2019-м.

В торговле с Россией Беларусь чаще всего использует российский рубль, в нем производятся расчеты по 82% торгового оборота двух стран. Это один из самых высоких показателей в ЕАЭС. Доллар покрывает 9% торговли между Минском и Москвой. В торговле Беларуси с другими странами союза лидирует доллар, на который приходится 58% расчетов со странами ЕАЭС вне России. При этом Минск в 29% таких операциях использует российский рубль — больше, чем Казахстан (6%) или Кыргызстан (4%).

Высокое присутствие рубля во взаимных расчетах объясняется ролью российской экономики, которая составляет основной костяк в ЕАЭС, объясняет начальник отдела макроэкономического анализа и статистики Проектного блока Евразийского фонда стабилизации и развития Наталья Лаврова.

Авторы исследования отмечают увеличение использования тенге в торговле Казахстана с Россией (до 5%) и Кыргызстаном (до 15%). А вот доля расчетов по внешнеторговым операциям в белорусских рублях настолько мала, что он даже не выделен в статистике отдельной строкой. Это при том, что Беларусь занимает второе место по удельному весу во взаимной торговле стран ЕАЭС.

При этом эксперты ЕАБР в ближайшей перспективе не видят возможностей для перехода стран ЕАЭС на единую валюту. Эта тема вряд ли будет стоят на повестке в ближайшие 10 лет. Поднимать вопрос единой валюты будет смысл после повышения стабильности в экономике ЕАЭС, наращивании объемов торговли, взаимных инвестиций, унификации регулирования валютных рынков.

— В моменте введение единой валюты, условного евраза, алтына, дало бы отрицательные, негативные эффекты на ВВП, — говорит главный экономист Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития Евгений Винокуров.

Лидер по долларизации — рынок углеводородов

В расчетах со странами, не входящими в ЕАЭС, доминирует доллар. Основные причины выбора доллара в торговых операциях между странами ЕАЭС — доверие к его стабильности.

— Участникам рынка комфортней торговать в валютах, которые предсказуемые, по которым обеспечены механизмы, позволяющие хеджировать сделки, обеспечена глубокая ликвидность на биржах и в банках, и можно не принимать на себя риски, связанные с техническими моментами обслуживания торговли. Здесь макростабильность, дополненная полным пакетом рыночных механизмов — вот рецепт успеха, — отмечает Евгений Винокуров.

Выбор валюты в экспорте стран ЕАЭС зависит от структуры внешней торговли. Чаще всего американскую валюту страны союза выбирают при торговле углеводородами из-за особенностей и традиции ценообразования отраслевого рынка. На рынке углеводородов и дальше будет доминировать доллар. Поэтому эксперты ЕАБР видят перспективы в диверсификации внешней торговли, по мере которой будет сокращается и доля долларовых платежей. Однако пока на замену американской валюте приходят не только национальные валюты, а также евро и другие валюты.

— Доля доллара в обслуживании торговли будет сокращаться только по мере того, как будет снижаться доля топливно-энергетического сектора. Если по итогам 2019 года топливный экспорт составлял 22% взаимной торговли между странами ЕАЭС, то уровень диверсификации за пределами ЕАЭС сильно ниже. Именно диверсификация на пространстве стран ЕАЭС — это положительный момент, который позволяет использовать бОльшую долю национальных валют, — отмечает Наталья Лаврова.

В структуре импорта происходит за последние семь лет их доля доллара сократилась до 37%. Здесь уже роль национальных валют возрастает более активно, чем в экспорте.

Без макроэкономической стабильности роль национальных валют не увеличится

Увеличение роли национальных валют во внешнеторговых отношениях можно добиться после достижения макроэкономической и денежно-кредитной стабильностью, которые являются основной привлекательности валют.

— Главная составляющая — надежная основа макроэкономической стабильности и роста ВВП, опережающего роста торговли. Чем больше у страны или регионального объединения доля в мировом ВВП, чем больше доля в мировой торговле товарами (сейчас у ЕАЭС это 2,6%), услугами (у ЕАЭС 2%), тем естественным образом больше доля использования национальных валют в международных расчетах и внутри союза, и вне его, — говорит Евгений Винокуров.

Для повышения роли национальных валют важна также диверсификация внешней торговли стран. Как видно, чем меньше доля углеводородов в объеме внешней торговли в пользу ухода в сторону потребительских товаров, тем больше участники рынка склонны использовать национальной валюты.

При этом рост использования национальных валют во взаимных расчетах между членами ЕАЭС, в противовес доллару и евро, может снизить валютные риски, благоприятно повлияв на ценовую стабильность в странах союза, считают эксперты ЕАБР.