Новые поправки в УК, УПК, а также в трудовое и избирательное законодательство внесут в течение двух месяцев

Источник материала: Tut.by

В Административный, Уголовный, Уголовно-исполнительный кодексы и трудовое и избирательное законодательство внесут изменения в первом квартале этого года. Об этом заявил заместитель госсекретаря Совета безопасности Александр Рахманов по итогам заседания у Александр Лукашенко, пишет газета «Звязда» .



Александр Рахманов. До назначения в июне 2020 года заместителем госсекретаря Совбеза он занимал пост начальника УСК по Брестской области. Фото: пресс-служба СК

— Неэффективность действующего законодательства, его неспособность своевременно реагировать на возникающие вызовы и риски недопустимы. В связи с этим на сегодняшней встрече был рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с совершенствованием национального законодательства, возможностью его обновления в будущем, чтобы оно своевременно и оперативно реагировало на любые риски и угрозы, подобные тем, с которыми сталкивается наша страна во второй половине 2020 года, — сказал Рахманов.

По его словам, будущие изменения коснутся не только Административного, Уголовного, Уголовно-исполнительного кодекса, но и трудового и избирательного законодательства.

(Будет дополнено)

Напомним, на совещании 27 января Александр Лукашенко задался вопросом , не слишком ли в Беларуси увлеклись либерализацией законодательства. Он потребовал определиться, чего реально не хватает в законодательстве для надежного выявления и пресечения любых действий, направленных против государства.

— Достаточно ли этого или нужно что-то еще, например в сфере борьбы с экстремизмом, терроризмом? Может быть, следует также вернуться к законодательству о массовых мероприятиях и иным актам, касающимся общественной безопасности? Посмотреть, как за рубежом, в тех же Франции, Германии да и в соседней России? — поинтересовался Лукашенко.