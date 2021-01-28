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Новые поправки в УК, УПК, а также в трудовое и избирательное законодательство внесут в течение двух месяцев
28.01.2021 14:43 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Административный, Уголовный, Уголовно-исполнительный кодексы и трудовое и избирательное законодательство внесут изменения в первом квартале этого года. Об этом заявил заместитель госсекретаря Совета безопасности Александр Рахманов по итогам заседания у Александр Лукашенко, пишет газета
— Неэффективность действующего законодательства, его неспособность своевременно реагировать на возникающие вызовы и риски недопустимы. В связи с этим на сегодняшней встрече был рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с совершенствованием национального законодательства, возможностью его обновления в будущем, чтобы оно своевременно и оперативно реагировало на любые риски и угрозы, подобные тем, с которыми сталкивается наша страна во второй половине 2020 года, — сказал Рахманов.
По его словам, будущие изменения коснутся не только Административного, Уголовного, Уголовно-исполнительного кодекса, но и трудового и избирательного законодательства.
(Будет дополнено)
Напомним, на совещании 27 января Александр Лукашенко
— Достаточно ли этого или нужно что-то еще, например в сфере борьбы с экстремизмом, терроризмом? Может быть, следует также вернуться к законодательству о массовых мероприятиях и иным актам, касающимся общественной безопасности? Посмотреть, как за рубежом, в тех же Франции, Германии да и в соседней России? — поинтересовался Лукашенко.
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Новые поправки в УК, УПК, а также в трудовое и избирательное законодательство внесут в течение двух месяцев
- Неэффективность действующего законодательства, его неспособность своевременно реагировать на возникающие вызовы и риски недопустимы, - заявил заместитель...
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