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Детскому питанию из России стало некомфортно в Беларуси

28.01.2021 15:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ассоциация «Русбренд» от лица 85% работающих в России производителей детского питания обратилась в Минэкономики РФ по вопросу введения Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси ограничений для импортеров этой продукции, пишет газета «Коммерсантъ». Пока «Русбренд» пытается достучаться до чиновников некоторые компании уже приостановили отгрузки.


Фото: Алина Янчур, TUT.BY

В конце 2020 года МАРТ на 90 дней установило предельные наценки на часть импортного продовольствия для «поддержания доступности жизненно важных продуктов для населения». В частности, цены импортеров детского питания в Беларуси не могут превышать уровень контрактной стоимости и логистических расходов на 15%.

Как указывает «Русбренд», под ограничение подпадают молочные смеси, пюре, каши, напитки.

Общий годовой объем поставок этих продуктов из РФ в Беларусь в ассоциации оценивают в 5,5 тыс. тонн стоимостью 1,4 млрд российских рублей (18,6 млн долларов). Как подчеркивает «Русбренд», ограничение в 15% не позволит покрыть расходы на маркетинг и рекламу для продвижения детского питания в республике. Ассоциация просит либо вернуться к работе без ограничения наценки для дистрибуторов по импортным контрактам, либо заменить слово «наценка» на «рентабельность» в тексте постановления.

Известные бренды выпущенного в России детского питания могут занимать от 10% белорусского рынка в зависимости от категории. В Danone (бренды «Тема», «Растишка») и Nestle (Gerber, Nan) тему не комментируют. В «Прогрессе» («Фрутоняня») на вопросы не ответили. В PepsiCo («Агуша» и «Чудо-детки») заявили, что поддерживают позицию «Русбренда», обозначенная ассоциацией проблема уже сказалась на отгрузках в Беларусь.

Управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин отмечает, что в целом действия МАРТ не противоречат правилам Евразийского экономического союза: «Очевидно, производители детского питания это понимают, поэтому и обращаются не в ЕЭК, а в Минэкономики, скорее всего, рассчитывая, что ситуация может быть урегулирована в политическом поле». В аппарате Евразийской экономической комиссии сообщили, что 2 февраля планируются консультации с участием уполномоченных органов государств-членов, в ходе которых может быть обсуждена ситуация на продовольственных рынках и введение Беларусью госрегулирования цен на отдельные социально значимые товары.

В пресс-службе МАРТ сказали TUT.BY, что «вопрос стоимости и наличия детского питания в торговле находится под контролем министерства». «В настоящее время проводятся консультации со всеми заинтересованными, включая производителей, импортеров, торговлю. МАРТ готов оперативно реагировать на изменения ситуации на рынке», — заверили в министерстве.

 
 
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Пока «Русбренд» пытается достучаться до чиновников некоторые компании уже приостановили отгрузки.
 
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