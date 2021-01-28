Лукашенко: Около 6 млн человек проголосовали за действующую власть (на самом деле нет)

Источник материала: Tut.by

Во время совещания по вопросам совершенствования законодательства 28 января, Александр Лукашенко коснулся и темы выборов, а также ответил на упреки оппозиции по поводу проведения предстоящего Всебелорусского народного собрания. Об этом сообщает его пресс-служба.

Лукашенко — оппозиции: «Чего вы „плявузгаете“?»

— На злобу дня: Всебелорусское народное собрание. Это что, новация на сегодняшний день? Нет, оно шестое. И всегда оно давало эффект. И все, кто хотел вести какой-то диалог, они на этих диалоговых площадках внизу встречались, обсуждали. Мы выкристаллизовывали эти мнения и поднимаем их наверх, на Всебелорусское народное собрание. Нас начинают сейчас критиковать: да это не то, да что это за собрание… Кто — беглые прежде всего. Они сбежали и начинают там что-то «плявузгать», как я говорю по-белорусски, — сказал Лукашенко.



19 октября 1996 года. Силовики охраняют Дворец спорта, где прошло первое Всебелорусское народное собрание. Телеграм-канал Belarus History

— Чего вы «плявузгаете»? Вы объявили бойкот Всебелорусскому народному собранию. Далее — «альтэрнатыўны сход замежжа». Они вообще отказались признавать это Всебелорусское народное собрание — так называемая оппозиция и беглые. Чего вы сегодня рыдаете? Вы его не признаете. Кто вас будет избирать на это Всебелорусское народное собрание, кто вас туда будет приглашать? Объявили альтернативу — проводите в этом «замежжы» этот «сход», — отметил Лукашенко.

Он добавил, что на Всебелорусское народное собрание могут быть приглашены в том числе представители оппозиционной точки зрения, «если они хотят вести диалог и работать во имя страны».

— Делегаты избраны, но если кто-то из политических, оппозиционных — тот, кто хочет разговаривать во имя страны, — мы их пригласим, мы же договорились. Нам скрывать нечего. Общество должно знать нашу позицию.

«Около 6 млн человек проголосовали за действующую власть»

Александр Лукашенко заявил, что все больше и больше людей открыто заявляют о своей позиции в его поддержку и действующей власти.

— И в упрек мне ставят: первое — передайте президенту, чтобы он больше не говорил, что не хочет быть президентом. Я это услышал, молчу. От этого мое мнение не поменялось, но говорят люди, мои сторонники, которые поддержали нас. Во-вторых, открыто и честно говорите то, что мы думаем, власть должна открыто говорить, не бояться, не юлить. Мы, наверное, тоже это делаем. В том числе и сегодняшнее совещание, — заявил он.

По его мнению, что в Беларуси есть и всегда были люди, которые его не поддерживают, но необходимо считаться с мнением большинства.

— Мы знали, что есть люди, их было немало — полмиллиона. Они и раньше (примерно столько) не голосовали за действующего президента. Точно так произошло и в последние выборы. Но надо ж понимать, что около 6 млн человек проголосовали за действующую власть, за действующего президента, — считает Лукашенко.

Озвученное Александром Лукашенко число не совпадает с данными ЦИК.

— За кандидата в президенты Республики Беларусь Лукашенко Александра Григорьевича подано 4 661 075 голосов избирателей, что составило 80,1 процента, то есть более половины граждан Республики Беларусь, принявших участие в голосовании, — говорится в постановлении об итогах президентских выборов 2020 года.



Скриншот постановления ЦИК Беларуси об итогах выборов 2020 года

Всего, по официальным данным, в голосовании на президентских выборах 2020 года приняло участие 5 818 955 избирателей, а общее число имеющих право голоса составляет 6 904 649 человек.