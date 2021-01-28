В ЖК «Карамель» застройщик предложил еще 5 квартир. Узнали, изменились ли цены с октября

Первая очередь строительства включает возведение двух 16-этажных секций. На первых трех этажах размещаются административно-торговые помещения, с 4-го по 16-й — квартиры.

Проектом предусмотрены вентилируемые фасады в части расположения помещений административно-общественного назначения, а в части жилой зоны — фасадные решения с оштукатуренными и окрашенными поверхностями стен. Дома будут очень теплые за счет газосиликатных блоков и утепления минеральной ватой. Низкой потери тепла планируется достигнуть и за счет качественного остекления.

Застройщик «САВАИНВЕСТСТРОЙ» планирует сдать две секции дома в первом квартале 2021 года. Завершение реализации всего проекта планируется летом 2023 года.