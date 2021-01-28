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В ЖК «Карамель» застройщик предложил еще 5 квартир. Узнали, изменились ли цены с октября
28.01.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Застройщик «САВАИНВЕСТСТРОЙ» выставил на продажу очередную партию квартир в строящемся жилом комплексе «Карамель» на проспекте Дзержинского в Минске. Напомним, что часть этого комплекса должна быть
ЖК «Карамель»
Первая очередь строительства включает возведение двух 16-этажных секций. На первых трех этажах размещаются административно-торговые помещения, с 4-го по 16-й — квартиры.
Проектом предусмотрены вентилируемые фасады в части расположения помещений административно-общественного назначения, а в части жилой зоны — фасадные решения с оштукатуренными и окрашенными поверхностями стен. Дома будут очень теплые за счет газосиликатных блоков и утепления минеральной ватой. Низкой потери тепла планируется достигнуть и за счет качественного остекления.
Застройщик «САВАИНВЕСТСТРОЙ» планирует сдать две секции дома в первом квартале 2021 года. Завершение реализации всего проекта планируется летом 2023 года.
Какие квартиры предлагаются в этот раз?
Для заключения договоров долевого строительства предлагается 5 квартир:
- 1-комнатные – 2 штуки. Стоимость «квадрата» – 1300 долларов. Площадь однокомнатных квартир в этой секции – 47-49 квадратных метров.
- 3-комнатные – 3 штуки. Стоимость «квадрата» – 1100 долларов. Площадь трехкомнатных квартир в этой секции – 79-84 квадратных метра.
Если сравнить данные цифры с
Таким образом,
Отметим, что начинала возводить данный объект компания «ЛадаГарант», у которой
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Застройщик «САВАИНВЕСТСТРОЙ» выставил на продажу очередную партию квартир в строящемся жилом комплексе «Карамель» на проспекте Дзержинского в Минске. Напомним,...
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