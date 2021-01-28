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В ЖК «Карамель» застройщик предложил еще 5 квартир. Узнали, изменились ли цены с октября

28.01.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Застройщик «САВАИНВЕСТСТРОЙ» выставил на продажу очередную партию квартир в строящемся жилом комплексе «Карамель» на проспекте Дзержинского в Минске. Напомним, что часть этого комплекса должна быть сдана уже в первом квартале. В этот раз покупателям предлагается 5 квартир. Соответствующая декларация опубликована в газете «Звязда».

ЖК «Карамель» представляет собой 7-секционный монолитно-каркасный дом переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями административно-общественного назначения, гаражом-стоянкой открытого типа до 300 машиномест и 8-этажным офисным зданием. Реализация проекта будет проходить в 4 очереди.

В ЖК «Карамель» застройщик предложил еще 5 квартир. Узнали, изменились ли цены с октября

Первая очередь строительства включает возведение двух 16-этажных секций. На первых трех этажах размещаются административно-торговые помещения, с 4-го по 16-й — квартиры.

Проектом предусмотрены вентилируемые фасады в части расположения помещений административно-общественного назначения, а в части жилой зоны — фасадные решения с оштукатуренными и окрашенными поверхностями стен. Дома будут очень теплые за счет газосиликатных блоков и утепления минеральной ватой. Низкой потери тепла планируется достигнуть и за счет качественного остекления.

Застройщик «САВАИНВЕСТСТРОЙ» планирует сдать две секции дома в первом квартале 2021 года. Завершение реализации всего проекта планируется летом 2023 года.

В ЖК «Карамель» застройщик предложил еще 5 квартир. Узнали, изменились ли цены с октября
В ЖК «Карамель» застройщик предложил еще 5 квартир. Узнали, изменились ли цены с октября

Какие квартиры предлагаются в этот раз?

Для заключения договоров долевого строительства предлагается 5 квартир:

- 1-комнатные – 2 штуки. Стоимость «квадрата» – 1300 долларов. Площадь однокомнатных квартир в этой секции – 47-49 квадратных метров.

- 3-комнатные – 3 штуки. Стоимость «квадрата» – 1100 долларов. Площадь трехкомнатных квартир в этой секции – 79-84 квадратных метра.

Если сравнить данные цифры с предыдущей декларацией, то мы увидим, что никаких изменений стоимости квадратного метра с октября не произошло.

Таким образом, купить однокомнатную квартиру можно примерно за 61-63 тысячи долларов, «трешку – за 87-92 тысячи долларов.

Отметим, что начинала возводить данный объект компания «ЛадаГарант», у которой возникли проблемы с завершением комплекса. Чтобы разрешить ситуацию, заказчику пришлось пойти на реорганизацию своей фирмы и выделить из ее состава ООО «Саваинвестстрой», которое и возобновило работы на площадке. Строительство сейчас идет нормальными темпами.

В ЖК «Карамель» застройщик предложил еще 5 квартир. Узнали, изменились ли цены с октября
В ЖК «Карамель» застройщик предложил еще 5 квартир. Узнали, изменились ли цены с октября

 
Теги: Минск
 
 
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Застройщик «САВАИНВЕСТСТРОЙ» выставил на продажу очередную партию квартир в строящемся жилом комплексе «Карамель» на проспекте Дзержинского в Минске. Напомним,...
 
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