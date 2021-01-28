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Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

28.01.2021 17:09 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

С 1 февраля Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и некоторые нефтепродукты, которые вывозятся за пределы Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров.

Согласно документу, ставки экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, нефтяной битум, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты повышаются до $43,8 за 1 т (ранее - $38,7), прямогонный бензин - до $24 за 1 т (ранее - $21,2), товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, смазочные масла - до $13,1 за 1 т (ранее - $11,6), сообщает БелТА.

В прошлый раз ставки таможенных пошлин менялись с начала 2021 года. Тогда они были снижены.

Напомним, что вырастет и стоимость транзита российской нефти по белорусской территории. Антимонопольные ведомства двух стран согласовали повышение тарифа на транзит российской нефти по территории нашей страны с 1 февраля на 6,7%.

Белорусская сторона предлагала повысить тариф на транзит нефти на 24,5%. Однако в ходе переговоров антимонопольные ведомства согласовали повышение тарифа лишь на 6,7%.

 
 
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С 1 февраля Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и некоторые нефтепродукты, которые вывозятся за пределы Евразийского экономического союза. Это...
 
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