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Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
28.01.2021 17:09 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
С 1 февраля Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и некоторые нефтепродукты, которые вывозятся за пределы Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров.
Согласно документу, ставки экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, нефтяной битум, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты повышаются до $43,8 за 1 т (ранее - $38,7), прямогонный бензин - до $24 за 1 т (ранее - $21,2), товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, смазочные масла - до $13,1 за 1 т (ранее - $11,6),
В прошлый раз ставки таможенных пошлин менялись с начала 2021 года. Тогда они были снижены.
Напомним, что
Белорусская сторона предлагала повысить тариф на транзит нефти на 24,5%. Однако в ходе переговоров антимонопольные ведомства согласовали повышение тарифа лишь на 6,7%.
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С 1 февраля Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и некоторые нефтепродукты, которые вывозятся за пределы Евразийского экономического союза. Это...
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