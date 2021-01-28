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Сергей Калечиц стал первым замом председателя Нацбанка

28.01.2021 17:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 янв – Sputnik. Заместителя председателя правления Национального банка Беларуси Сергей Калечиц пошел на повышение – теперь он первый зам главы банка, сообщили в пресс-службе президента республики.

Подпись под соответствующим указом Александр Лукашенко поставил в четверг 28 января.

"Сергей Калечиц освобожден от должности и назначен первым заместителем председателя правления Национального банка", – сообщили в пресс-службе.

Калечиц трудится в центральном банке республики с 1995 года – прошел путь от экономиста до топ-менеджера. Членом правления Нацбанка он стал в 2011 году. В банке Калечиц курирует работу по монетарной политике.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Калечиц трудится в центральном банке республики с 1995 года – прошел путь от экономиста до топ-менеджера.
 
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