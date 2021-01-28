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Беларусь с 1 февраля повышает экспортные пошлины на нефть

28.01.2021 19:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 янв – Sputnik. Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты повышаются в Беларуси с 1 февраля, говорится в сообщении Национального правового портала.

Соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров республики, принятым в среду 27 января.

Так, с 1 февраля будут применяться следующие ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза:

  • на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты – 43,8 доллара за тонну (ранее – 38,7 доллара)
  • прямогонный бензин – 24 доллара за тонну (ранее – 21,2 доллара)
  • товарные бензины, дизтопливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – 13,1 доллара за тонну (ранее – 11,6 доллара).

В последний раз пошлины менялись 1 января текущего года: тогда они были пересмотрены в сторону уменьшения, как и месяцем ранее.

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Теги: Минск
 
 
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В последний раз пошлины менялись 1 января текущего года: тогда они были пересмотрены в сторону уменьшения.
 
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