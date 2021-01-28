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Беларусь с 1 февраля повышает экспортные пошлины на нефть
28.01.2021 19:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 янв – Sputnik. Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты повышаются в Беларуси с 1 февраля, говорится в сообщении Национального правового портала.
Соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров республики, принятым в среду 27 января.
Так, с 1 февраля будут применяться следующие ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза:
В последний раз пошлины менялись 1 января текущего года: тогда они были пересмотрены в сторону уменьшения, как и месяцем ранее.
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В последний раз пошлины менялись 1 января текущего года: тогда они были пересмотрены в сторону уменьшения.
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