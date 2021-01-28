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Минтранс: региональные аэропорты могут работать эффективнее
28.01.2021 19:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 янв – Sputnik. Работа областных аэропортов может быть усовершенствована, региональные воздушные гавани могут работать эффективнее, сообщил в четверг глава Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко.
"Сегодня прорабатываются различные варианты усовершенствования деятельности областных аэропортов, это направление работы необходимо усилить, в первую очередь в части обеспечения их эффективности с учетом применения новых механизмов", – сказал он.
© Sputnik / Виктор Толочко
В прошлом году в республике рассматривался вопрос
Сейчас реализуется проект строительства центра управления воздушным движением, который позволит среди прочего нарастить транзитный потенциал Беларуси. Центр представляет собой комплекс аппаратных средств и систем управления, оснащенный необходимым инженерным и техоборудованием для организации работы диспетчерских служб, а также отделов радионавигации и планирования.
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Сейчас реализуется проект строительства центра управления воздушным движением, который позволит среди прочего нарастить транзитный потенциал Беларуси.
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