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Глава ОБСЕ: В Беларуси речь идет не о том, чтобы выступать против России и за ЕС, и это отличается от Украины
29.01.2021 06:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Участники акций протеста в Беларуси не выступают против РФ и за ЕС, их заботят проблемы с демократией в самой стране, заявила в четверг глава МИД Швеции и действующий председатель ОБСЕ Анн Линде, передает
«В Беларуси речь идет не о том, чтобы выступать против России и за ЕС, ничего такого здесь и нет, и это очень отличается от того, что, например, происходит в Украине», — сказала она во время онлайн-дискуссии.
Белорусская оппозиция «не хочет, чтобы мы использовали антироссийскую повестку; они хотят, чтобы мы говорили о демократии в Беларуси — они хотят свободы, возможности выбирать лидера, они хотят демократии», заверила действующий председатель ОБСЕ.
Она напомнила, что ранее имела беседы с различными представителями белорусской оппозиции, в том числе с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.
ОБСЕ в свою очередь, отметила она, может помочь с продвижением диалога для урегулирования ситуации.
С 1 января 2021 года Швеция приняла годовое председательство в ОБСЕ. Между тем глава МИД Швеции отправится на следующей неделе с визитом в Россию.
В Беларуси уже почти полгода продолжаются акции протеста после выборов президента, состоявшихся 9 августа 2020 года. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.
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Глава ОБСЕ: В Беларуси речь идет не о том, чтобы выступать против России и за ЕС, и это отличается от Украины
Глава ОБСЕ заявляет об отсутствии антироссийских настроений в белорусской оппозиции.
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