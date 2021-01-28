ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сергей Калечиц повышен до первого заместителя председателя правления Национального банка

29.01.2021 10:01 — Новости Экономики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 28 января. Сергей Калечиц освобожден от должности заместителя председателя правления Национального банка и назначен первым заместителем председателя правления. Соответствующий указ подписал 28 января Александр Лукашенко, сообщила его пресс-служба.

Справка. 47-летний Сергей Калечиц окончил Белорусский государственный университет и Белорусский государственный экономический университет. В Нацбанке с 1995 года. В 2011 году стал членом правления, в 2013-м — заместителем председателя правления. Должность первого зампредседателя правления Нацбанка была вакантной с 29 января 2018 года после увольнения Тараса Надольного.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 28 января. Сергей Калечиц освобожден от должности заместителя председателя правления Национального банка и назначен первым заместителем председателя...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Сергей Калечиц стал первым замом председателя Нацбанка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by