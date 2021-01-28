Источник материала: БелаПАН

Минск, 28 января. Сергей Калечиц освобожден от должности заместителя председателя правления Национального банка и назначен первым заместителем председателя правления. Соответствующий указ подписал 28 января Александр Лукашенко, сообщила его пресс-служба.

Справка. 47-летний Сергей Калечиц окончил Белорусский государственный университет и Белорусский государственный экономический университет. В Нацбанке с 1995 года. В 2011 году стал членом правления, в 2013-м — заместителем председателя правления. Должность первого зампредседателя правления Нацбанка была вакантной с 29 января 2018 года после увольнения Тараса Надольного.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сергей Калечиц повышен до первого заместителя председателя правления Национального банка Минск, 28 января. Сергей Калечиц освобожден от должности заместителя председателя правления Национального банка и назначен первым заместителем председателя...

БелаПАН.