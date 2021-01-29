Виктору Бабарико отказали в праве на обжалование - его дело будет рассматривать Верховный суд

Источник материала: Tut.by

Защиту Виктора Бабарико официально уведомили, что дело их подзащитного будет рассматривать Верховный суд. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Лаевский.



Фото: TUT.BY

— Вечером 28 января нас официально уведомили, что Верховный суд будет рассматривать дело сам. В праве на апелляционное обжалование приговора Виктору Бабарико отказано.

Дмитрий Лаевский указывает, что его подзащитного лишили права на справедливый суд.

— Апелляционное обжалование приговора — это то, без чего невозможен справедливый суд. Если дело в первой инстанции рассматривает Верховный суд, то над ним нет апелляционной инстанции. Значит, и права на апелляционное обжалование у обвиняемого в таком случае нет.

Адвокаты Виктора Бабарико обратились в Верховный суд определить для рассмотрения дела нижестоящий суд 28 января.

— Рассмотрение дел такой категории, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, возможно в любом из нижестоящих судов: как в районном, так и в Минском городском. Если же Верховный суд по своей инициативе примет уголовное дело к своему производству, то в таком случае Виктор Бабарико будет лишен права на апелляционное обжалование приговора, поскольку, согласно УПК, приговоры Верховного суда не подлежат обжалованию в апелляционном порядке, — поясняли адвокаты.