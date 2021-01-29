Немецкий посол на встрече в белорусском МИД потребовал освободить политзаключенных и прекратить репрессии

Источник материала: Tut.by

Заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник встретился с послом ФРГ в Беларуси Манфредом Хутерером. Как сообщила пресс-служба немецкого посольства, речь в том числе шла и об освобождении политзаключенных.



Фото: mfa.gov.by

— Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам белорусско-германского сотрудничества и обсудили перспективы его развития, — довольно сухо сообщила о встрече пресс-служба белорусского МИД.

Пресс-служба посольства конкретизирует , что Манфред Хутерер воспользовался возможностью и поднял вопрос о политзаключенных. В частности, он потребовал их освободить, прекратить репрессии против мирных демонстрантов и активистов, а также начать настоящий диалог между властью и гражданским обществом.

Также посол высказался за ускорение аккредитации представителей немецких СМИ в Беларуси.

— Несмотря на расхождение позиций, разговор прошел в конструктивной атмосфере, — отметили в посольстве Германии.