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Немецкий посол на встрече в белорусском МИД потребовал освободить политзаключенных и прекратить репрессии

29.01.2021 07:53 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник встретился с послом ФРГ в Беларуси Манфредом Хутерером. Как сообщила пресс-служба немецкого посольства, речь в том числе шла и об освобождении политзаключенных.


Фото: mfa.gov.by

— Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам белорусско-германского сотрудничества и обсудили перспективы его развития, — довольно сухо сообщила о встрече пресс-служба белорусского МИД.

Пресс-служба посольства конкретизирует, что Манфред Хутерер воспользовался возможностью и поднял вопрос о политзаключенных. В частности, он потребовал их освободить, прекратить репрессии против мирных демонстрантов и активистов, а также начать настоящий диалог между властью и гражданским обществом.

Также посол высказался за ускорение аккредитации представителей немецких СМИ в Беларуси.

— Несмотря на расхождение позиций, разговор прошел в конструктивной атмосфере, — отметили в посольстве Германии.

 
 
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