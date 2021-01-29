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Немецкий посол на встрече в белорусском МИД потребовал освободить политзаключенных и прекратить репрессии
29.01.2021 07:53 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник встретился с послом ФРГ в Беларуси Манфредом Хутерером. Как сообщила пресс-служба немецкого посольства, речь в том числе шла и об освобождении политзаключенных.
— Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам белорусско-германского сотрудничества и обсудили перспективы его развития, — довольно сухо
Пресс-служба посольства
Также посол высказался за ускорение аккредитации представителей немецких СМИ в Беларуси.
— Несмотря на расхождение позиций, разговор прошел в конструктивной атмосфере, — отметили в посольстве Германии.
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Немецкий посол на встрече в белорусском МИД потребовал освободить политзаключенных и прекратить репрессии
МИД Беларуси сообщил о встрече довольно сухо.
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