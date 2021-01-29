У фермера под Минском живут пони, волки и верблюды. А «кормит» всех сахарная свекла

Источник материала: Tut.by

В деревне Подгай можно встретить Ангелу Меркель, Шакиру и других известных личностей. Правда, это не те знаменитости, о которых рассказывают мировые СМИ, а их тезки — жители зоопарка. И «кормит» их всех сахарная свекла. Вот она уже настоящая. Вместе с группой компаний «Белагро» побывали в расположенном недалеко от столицы фермерском хозяйстве «Вольготное» и узнали, как фермер вышел за рамки привычной работы в сельском хозяйстве.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Этим материалом мы продолжаем проект «На земле» — об успешных предприятиях сельского хозяйства, которые подтверждают: животноводство и растениеводство способны приносить прибыль.

Попробовал выращивать картофель, работать с деревом. Но главной в хозяйстве стала свекла

Юрий Карпилович, в далеком прошлом начальник автобазы, на смене веков задумал открыть свое дело. Ситуация подсказала заняться деревообработкой. Начинающий бизнесмен сначала арендовал, а потом выкупил у колхоза заброшенное здание, организовал и наладил работу. Но первые три года едва удавалось выходить «в ноль» — все заработанное уходило в производство и инфраструктуру.

— Первое, во что пришлось вложиться, — это сделать прямую дорогу к хозяйству, потому что было не проехать, еще одну проложил по деревне. Потом сделал водопровод — самому он нужен, да и деревне тоже. В деревне недоумевали и окрестили барином. Сначала обижался, потом уже смирился, — рассказывает глава хозяйства.

Работа отнимала все время и силы, но выросшего в деревне человека тянуло что-то делать на земле. Тогда будущий фермер решил разводить быков. Тут же встал вопрос, где брать траву и зерно. Не покупать же, живя в деревне среди полей. Получил землю — неудобицу, которую называет Швейцарией за уникальный ландшафт, и начал выращивать зерновые и картофель. Пока не подвернулся случай, который предопределил будущее хозяйства.

В 2003 году руководство Городейского сахарного комбината предложило местным колхозам и фермерам выращивать свеклу и продавать ее заводу. Предприниматель просчитал свои возможности и выгоды, обучился и свернул в сахарный бизнес. Так началась увлекательная история, которая спустя 15 лет приведет к созданию зоопарка с пони, волками, зубром и даже леопардом.



Юрий Карпилович, глава хозяйства. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Первые два года ко мне присматривались и агрономы, и руководство завода. Но быстро вошел в доверие, потому что никогда не обманываю, стараюсь работать нормально, с душой. Говорили тогда, что на Городейском заводе 96 свеклосдатчиков, из них 95 это колхозы, акционерные общества и только я один фермер. Сейчас добавилось еще четыре фермера, — рассказывает собеседник.

С заводом фермер сотрудничает вот уже 17 лет. Форма работы его устраивает. Весной заключается контракт, как правило, радующий доходной частью. В течение года завод и хозяйство остаются на связи, говорит собеседник.

— Раньше было так: есть вопрос — звонишь на завод, тебе агронома присылают. Специалисты подсказывали какие-то моменты. Своего комбайна нет — при заводе есть фирма, которая помогает. Заказываю комбайн там — последний писк моды: сам удаляет ботву, сам копает свеклу, сам ее отряхивает. 20 тонн накопал, выгрузил на машину. Мое дело — завезти на станцию. Но за комбайн, как и за все, я должен заплатить. Получил от завода деньги, за него рассчитываюсь, — рассказывает фермер. Как будет теперь, точно не знает, ведь руководство завода сменилось после громкого «сахарного дела» .

Хоть выращивать сахарную свеклу оказалось немного сложнее, чем тот же картофель, — «есть свои нюансы» — урожайность держится свыше 500 центнеров с гектара. Кроме этого фермер выращивает пшеницу, овес и траву на сено. Часть идет на корм своим животным, а часть он уже пять лет поставляет в Минский зоопарк.

В свое время пробовал заниматься свиноводством, придумал свой рацион: на одном предприятии оставались целые прицепы некондиционных овощей и фруктов, на другом сыворотка, плюс свое зерно. Дело по выращиванию свиней шло хорошо. Но войти на конкурентный рынок оказалось не так просто. И от инициативы пришлось отказаться.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Фермеры кормят всю Европу. Мы сможем так же»

На развитие бизнеса Юрий Карпилович, говорит, никогда не брал кредитов. Без такого финансирования тяжело, но влезать в долги страшно — если что пойдет не так, то рискуешь всем.

— На Западе это веками отработано, — утверждает глава хозяйства. — Когда ездил к фермеру в Германию, он говорит: «Мои деды брали кредиты. И я сейчас за них рассчитываюсь». Может ли у нас так быть?

По этой причине в хозяйстве много лет пользовались старой техникой, на новую средств не хватало. И правда, большая часть рабочего транспорта выглядит старой, проработавшей лет 20−30. Фермер покупал подержанную технику, ремонтировал ее и пускал в дело. Но как только появилась возможность брать машины и трактора в лизинг, стал пользоваться этой возможностью. Так в автопарке появились новые тракторы, о которых раньше можно было только мечтать.

— Последние семь-восемь лет могу работать на новой технике. Счастью нет предела. Все новое, все работает, а не как старая, которая ломается, и сбиваешь руки, чтобы ее отремонтировать, — делится Юрий Карпилович.



Запчасти для отечественной и зарубежной сельхозтехники можно удобно приобрести в интернет-магазине «Белагро» . Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Если бы в Беларуси «подстегнули» частное фермерство, создав благоприятные условия, оно бы рвануло в развитии и дало заметные плоды, считает Юрий Карпилович.

— Если один раз вложиться, дать фермерам стартануть, предоставлять доступные кредиты, не менять постоянно условия для работы отрасли, то фермеров будет становиться больше. Фермеры кормят всю Европу и еще остается. И мы сможем так же. Только дайте нам стартануть. Тут важно, чтобы государство к нам лицом повернулось, — утверждает он.

Пока же, учитывая, что работа на земле — это нелегкий труд, не создав благоприятные условия и не устранив излишнюю бюрократию, есть риск отпугнуть тех, кто попробовал себя в этом деле или хочет им заняться.

— Отбили охоту. Например, мои старшие сыновья сказали «Хватит, не надо нам твоих денег» и упорхнули. Один из них крутит машины — это нисколько не легче. Но он говорит, три дня работает, три дня дома и по вечерам свободен. А тут работаешь все время, — говорит герой.



Прогулочную повозку Юрий Карпилович восстановил своими руками. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Одна из преград для более успешного развития связана с финансами и бюрократией. В последнее время завод расплачивается за свеклу не только своими средствами, но и кредитными, рассказывает собеседник. Заводу такая поддержка выгодна, а вот его поставщикам вряд ли, потому что тратить эти деньги можно не на все.

— Я сдал свеклу, расплатился с теми, у кого брал химию, расплатился за комбайн. Остаются мои честно заработанные деньги. По идее, куда хочу, туда и трачу. Но нет: действует постановление, что я имею право пустить эти деньги на закупку топлива, запчастей, рассчитаться за химию, работу. Например, легковые машины отремонтировать не могу, за электроэнергию заплатить тоже и даже лекарства для животных не могу за них купить. Но это же мои заработанные деньги, которые остались после уплаты всех налогов. Вот зерно я продал, налоги заплатил, поставщикам отдал. Что осталось, трачу, куда хочу. Почему здесь не так? — задается вопросом Юрий Карпилович.

Еще одна сложность связана с общей экономической ситуацией и коснулась она всех, кто работает с импортом. «Берешь гербициды в апреле-мае, когда доллар был 2 рубля, а сейчас по курсу отдавать — 2,55». Для небольшого бизнеса эти возросшие расходы существенны.



Глава «Вольготного» собирает по всей стране раритетные приспособления, которые использовались в сельском хозяйстве. Когда проводит экскурсии, рассказывает еще и про наследие семейства Чапских. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Любовь к животным толкнула открыть свой зоопарк

Тем не менее фермер доволен свои делом. Особенно теперь, когда реализовал свою мечту. Юрий Карпилович говорит, всегда любил животных. И много лет у него был свой зверинец, в которым жили не только лошади и пони, но и редкие для Беларуси животные. А в 2018 году появилась идея поделиться этим с местными жителями.

— Стоят в левадах лошади, пони, верблюды, — вспоминает глава «Вольготного». — В каждой стоит емкость, откуда периодически надо налить воду в поилки. А привык уже, что жителям ЖК «Вясёлка» некуда деваться, так они висят у меня на заборе и любуются. Я в обед пошел к животным в леваду пополнить воды. Малыш лет восьми дергает маму «Кто этот дядя?». «Хозяин, наверное», — отвечает та. Он говорит «Как дяде везет, сколько у него маленьких коровок и больших». У меня уже были волки, леопард. И думаю, почему бы не расширить зоопарк и не сделать так, чтобы дети асфальта хотя бы могли иметь представление о том, что есть разные животные.

Фермер говорит, что «Вольготное» — это единственное в Беларуси племенное хозяйство по разведению шетлендских пони. Когда-то их предки таскали руду с шахт, теперь пони радуют детей. Эти животные заняли особое место в душе посетителей.

Фермер вспоминает, покупал у голландца первых племенных пони. Подводит продавец Юрия к загону и начинает: «Меркель…». А Карпилович ему в ответ «Ноу политика». Так в первый вечер и разошлись. На утро голландец повторил попытку: ведет покупателя к загону, показывает на рыжую пони и представляет ее: «Это Ангела Меркель».

Сейчас в зоопарке 40 видов животных. Большинство из них попали в «Вольготное» из других зоопарков, где не было возможности их содержать. Некоторых спасали из замерзших водоемов или от других бед. Теперь каждый день сам хозяин и три работника время с раннего утра и до 12 часов посвящают уходу и кормлению животных, а потом и всем остальным дела, которых меньше в сельском хозяйстве никогда не становится.

— Утром планерка, потом каждый делает свою работу. Я в течение дня работаю на технике и поглядываю: вижу, что все делается. Вечером уже проверяю, — рассказывает собеседник.

Работы много, говорит глава хозяйства, он и сам за день успевает поработать на самосвале, тракторах, погрузчиках и руками немало дел поделать. Но видно, что эта непростая работа доставляет ему удовольствие.



Волки при виде хозяина начинают вести себя как домашние собаки: радуются и лижут ему руки. Повторять за ним и трогать животных глава хозяйства не советует. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Леопард в хозяйстве давно. По просьбе Юрия Карпиловича он выходит из теплого домика, чтобы продефилировать перед удивленными зрителями и возвращается к отдыху. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Говорящий ворон. Работники обучили его нескольким простым фразам. Но перед чужаками он не стал показывать свой талант. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Зубриха Василиса приехала в «Вольготное» из одного белорусского зоопарка. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Шестимесячный благородный олень. Сейчас для него строят просторный вольер, в котором за зверем можно будет наблюдать с высоты. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Шетлендские пони. В центре стоит рыжая Ангела Меркель, за кормушкой видна спина Шакиры. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Тибетский як ведет себя с хозяином зверинца как домашний питомец. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В стаде пони живут несколько ослов. Дети порой их даже не различают, говорят в хозяйстве. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Вместо сторожей территорию хозяйства охраняют среднеазиатские овчарки. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В ближайшие годы Юрий Карпилович намерен развивать зоопарк и агроусадьбу. Планов, как и работы, много. Но и сельское хозяйство бросать не собирается, ведь сахарная свекла — это доход и для семьи, и для новой части «Вольготного».

Все хозяйство содержится за счет доходов от выращивания сахарной свеклы и зерновых запасов. Расширять дело без дополнительного источника доходов не получится, но если свекольный бизнес продолжит приносить прежнюю прибыль, то поддерживать работу зоопарка получится. Сам зверинец пока доходов не приносит, потому что для посетителей он открылся только осенью прошлого года. Но, говорит собеседник, он радует и гостей, и его самого.

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