Демонстрация поддержки без реальных решений. Эксперты - о предстоящем Всебелорусском собрании

Источник материала: Tut.by

Недавние заявления Александра Лукашенко косвенно указывают на то, что во время Всебелорусского народного собрания может прозвучать отказ от предложенной ранее конституционной реформы. Такое предположение высказал политический обозреватель «Радио Свобода» Юрий Дракохруст во время дискуссии Экспертно-аналитического клуба «Всебелорусское народное собрание: будут ли последствия?».



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

На возможный отказ о заявленной ранее конституционной реформы указывает свежее заявление Александра Лукашенко: «И в упрек мне ставят: первое — передайте президенту, чтобы он больше не говорил, что не хочет быть президентом. Я это услышал, молчу. От этого мое мнение не поменялось, но говорят люди, мои сторонники, которые поддержали нас».

Кроме того события и официальные заявления, предшествующие Всебелорусскому народному собранию, указывают на то, что оно будет носить традиционный символический характер. А затишье в обсуждении изменений Конституции и отсутствие обнародования каких-либо деталей по этому вопросу говорит о том, что планы о решении каких-либо конституционных вопросов на форуме могли измениться, считает Юрий Дракохруст.

— За два тыдні можна абнародаваць прапановы. Але такое не робіцца на каленцы. Вопыт першага Усебеларускага сходу [паказвае], што спачатку паказалі праект, а потым сход яго ўхваліў, а не так, што ён ўхваліў ката ў мяху, — комментирует эксперт.

Ассоциированный эксперт Chatham House Рыгор Астапеня считает, что во время двухдневного форума все же может быть очерчен образ проекта будущей конституционной реформы.

Кстати, какова будет роль собрания в предполагаемой реформе, до сих пор непонятно. 9 октября прошлого года Александр Лукашенко указывал на то, чтобы о работе по изменению Конституции было доложено на Всебелорусского народном собрании. А на встрече с работниками РНПЦ в конце прошлого года он заявлял , что никакие конституционные нормы собрание менять не уполномочено и не будет. А в начале этого года говорил , что «поправки в Конституцию, может быть, если делегаты будут готовы к этому, будут обозначены [на собрании], а внесение их будет исключительно на референдуме».

Наиболее инновационными решениями, по мнению экспертов, будут декларации относительно того, когда и как будет проводиться конституционная реформа, предполагают участники дискуссии. При этом официально заявлялось, что делегаты собрания обсудят планы социально-экономического и общественно-политического развития на ближайшие пять лет.

В то же время шестой съезд будет использован для того, чтобы продемонстрировать поддержку Александра Лукашенко с большим размахом, чем это было в предыдущие разы, считает директор Белорусского института стратегических исследований (BISS) Петр Рудковский.

Задача организаторов собрания состоит в том, чтобы убедить своих сторонников в том, что Александр Лукашенко по-прежнему лидер нации и что он готов представлять интересы тех, кто его поддерживает.

— Интересно, насколько это удастся. Если это будет исключительно имитационное символическое действие, то это будет провал для официальной пропаганды. Хотя, возможно, на условно затихающих протестах, имеющих раздробленную форму, показать условную объединенную инициативу, в которой сошлись все сторонники — это может быть обыграно, — считает политолог, академический директор SYMPA Татьяна Чулицкая.

Для тех же, кто поддерживает перемены, собрание будет дополнительным маркером, свидетельствующим о том, что власти окончательно утратили связь с народом и занимаются только сохранением оставшихся сторонников, дополняет Чулицкая.

Место и роль Всебелорусского собрания на будущее будут предопределяться в зависимости от развития общественно-политического кризиса. Если властям удастся погасить протестные настроения, то развивать историю с приданием Всебелорусскому народному собранию конституционного статуса не будет нужды. Если же протесты и выражение недоверия со стороны части общественности в каких-то формах продолжатся, то собрание будет и далее использоваться как элемент предполагаемых конституционных перемен, считают участники дискуссии.