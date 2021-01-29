Как миноритарии Паритетбанка ополчились на Гуцериева

Источник материала: Tut.by

Уже несколько месяцев идут споры миноритарных акционеров Паритетбанка с основным собственником банка, семьей Михаила Гуцериева, по поводу выкупа и стоимости акций. Одни ставят во главу угла букву закона, вторые — логику и здравый смысл. Истина кажется в том, что власти не развивают фондовый рынок и снисходительны к вопросам защиты прав миноритарных акционеров.





Как появился Паритетбанк?

В 1991 году на базе бывшего отделения Жилсоцбанка СССР по инициативе крупных госпредприятий Минска был создан коммерческий банк «Поиск». Спустя год он был акционирован. До 1998 года входил в шестерку крупнейших банков Беларуси. В 1998—1999 годах из-за неудовлетворительного состояния кредитного портфеля банк столкнулся с проблемами ликвидности. Его под свое оперативное управление взял Нацбанк. Повышенное внимание регулятора к проблемам «Поиска» объяснялось тем, что он имел значительные обязательства перед физическими лицами — на сумму около 11 млн долларов.

21 ноября 2000 года АКБ «Поиск» преобразовался в открытое акционерное общество «Банк «Поиск». Нацбанк выкупил контрольный пакет акций банка, вернул деньги из обязательного фонда резервирования и занялся поиском инвесторов.

В 2004 году главный банк страны путем приобретения дополнительной эмиссии стал владельцем 97% акций «Поиска» и переименовал его в Паритетбанк.

С тех пор государство было основным акционером банка. Спустя 10 лет на смену Нацбанку пришло Управление делами президента. Потом — Госкомимущество. Но сделать из Паритетбанка крупного игрока на рынке не удалось.

За сколько Паритетбанк продали сыну Гуцериева?

В апреле 2020 года власти Беларуси продали 99,83% акций Паритетбанка компании Beristore Holdings Limited, основным бенефициаром которой является сын российского бизнесмена Михаила Гуцериева Саид. Сумма сделки не разглашается. Однако в 2017 году, когда Паритетбанк хотел взять под контроль белорусский IT-предприниматель Виктор Прокопеня, речь шла о 50 миллионах долларов. В настоящий момент Саид Гуцериев вместе с Прокопеней владеют криптобиржей Currency.com и несколькими ИТ-стартапами в Беларуси.

Два не связанных друг с другом источника рассказали TUT.BY, что действительно речь идет о сумме «очень близкой к 50 млн долларов».

— Сумма сделки была абсолютно рыночной, поскольку банк оценивался в один капитал. Хотя банки в СНГ торговались меньше единицы, — сказал один собеседник.

Второй источник допустил, что банк мог быть продан за величину собственного капитала (112,426 млн рублей на 1 апреля 2020 года) плюс 10% премии. А это на тот момент как раз и составляло 50 млн долларов.

Чем недовольны миноритарные акционеры?

После продажи контрольного пакета на руках у миноритарных акционеров осталось суммарно 0,17% акций Паритетбанка. Согласно белорусскому закону о рынке ценных бумаг, лицо, ставшее владельцем более 50% акций одного ОАО, после приобретения акций обязано раскрыть информацию о намерении купить все не принадлежащие ему акции этого открытого акционерного общества.



Фото: пресс-служба «Славкалия»

При этом цена приобретения акций должна быть не ниже наибольшей из: максимальной цены, уплаченной лицом за акции этой компании или максимальной средневзвешенной цены акций на фондовой бирже за шесть месяцев, предшествующих объявлению о приобретении ценных бумаг.

По данным торгов биржи, максимальная цена акций Паритетбанка за последние полгода составляет 95 копеек.

Количество акций у миноритариев банка, а это 10 госструктур, 60 частных предприятий и 2300 физлиц, — около 380 млн штук. Исходя из этого, структуры Гуцериева должны выплатить 140 млн долларов миноритариям.

Миноритарии Паритетбанка утверждают, что уже 4 месяца не могут «добиться правды».

— Правление Паритетбанка и [группы] САФМАР [Михаила Гуцериева] ссылаются на некий указ президента Беларуси, который освобождает их от обязательства по объявлению выкупа акций банка у миноритариев, а также на некие предполагаемые факты манипулирования на рынке акций банка. При этом они не могут предоставить сам документ, поскольку он якобы имеет гриф ДСП. Мы, акционеры, просим в таком случае предоставить хотя бы номер, дату и название указа, но они даже этого не могут предоставить, — сказали миноритарные акционеры TUT.BY. — Скорее всего, указ придумали после того, как мы начали массово писать в сентябре — октябре прошлого года заявления с просьбой выкупить акции банка и ссылкой на статьи 25 и 58 Закона Беларуси «О рынке ценных бумаг». В ГКИ утверждают, что в распоряжении президента о приватизации Паритетбанка никакого освобождения нет. Предлагают идти в суд. Что касается заявлений о манипулировании, то за это предусмотрена уголовная ответственность. Если доказательства этому нет, то Гуцериев и компания занимаются клеветой, тем самым также нарушают закон.

Участники рынка ценных бумаг обращают внимание на то, что, если руководствоваться расчетами миноритариев Паритетбанка, то капитализация всего банка составит свыше 80 млрд долларов, что сделает его одним из крупнейших в мире. А это не так.

— Справедливость — палка с двумя концами. У каждого она своя. А закон есть закон! Не мы его писали. Если миноритарии его будут нарушать, то у нас быстро наши оставшиеся копейки отберут. А если по закону цена была 0,0000000001 рубля за акцию, что вполне возможно с учетом нашего рынка, по вашему это была бы честная цена выкупа? И это при всех девальвациях/обесценениях долей миноритариев, допэмиссий по номиналу в пользу госструктур и так далее, не говоря уже о том, что миноритариев Поиска/Паритетбанка «обокрали» в 90-х и до сих пор ничего им не вернули, — задаются они вопросами. — После выхода банка на прибыльную работу в 2005 году в допэмиссиях по номиналу в пользу государства не было никакой необходимости. Можно было проводить открытые или закрытые размещения допэмиссий акций банка среди участников рынка или всех акционеров по цене, в 1,5−2 раза превышавшей номинал, плюс курсовые разницы благодаря грамотному страхованию капитала банка от валютных рисков на срочном рынке, как практиковал Приорбанк. Таким образом, еще 15 лет продолжалось принудительное размывание долей миноритариев и недополучение эмиссионного дохода в капитал банка на десятки миллионов долларов в совокупности за все последние 15 лет прибыльной работы банка.

Кроме того, происходило ежегодное списание невозвращенных банку кредитов на миллионы долларов различным коммерческим структурам за счет всех акционеров банка. Плюс к этому ежегодно оказывалась безвозмездная спонсорская помощь на сотни тысяч долларов различным госструктурам также за счет всех акционеров. Государство позволяло и другие манипуляции с акциями банка.

Представитель Гуцериева отказался от комментариев.

Проблемы миноритариев

Участники рынка, знакомые с ситуацией, считают, что эта проблема возникла из неразвитого фондового рынка в Беларуси и предвзятого отношения государства к миноритарным акционерам как к классу.

— Когда рынка как такового нет, то единичные сделки с акциями могут создавать неверное представление о реальной стоимости акций, — отмечают собеседники. — С другой стороны, государство всегда декларировало защиту прав миноритарных акционеров. Даже вот для рейтинга Всемирного банка об этом отчитывалось. По факту было так, что власти видели в миноритариях конкурентов, из-за которых могут потерять контроль над тем или иным заводом. Поэтому и отношение было соответствующим: все решения принимались без учета интересов миноритарных акционеров.

Стоит отметить, что не все миноритарии Паритетбанка требовали выкупа акций. Совет министров постановлением № 781 от 30 декабря 2020 года распорядился принять в собственность Республики Беларусь свыше 25 млн акций Паритетбанка. До 1 мая 2021 ценные бумаги должны быть переданы в распоряжение Госкомимущества. Минские власти безвозмездно передадут 8 492 875 акций Паритетбанка, еще 10 акционеров — 16 823 143 акции. Среди них БНТУ, НИИ Минэкономики, Национальная академия наук, Белтелерадиокомпания, «Белкоммунпроект», общество «Знание», издательство «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки», киностудия «Беларусьфильм», компания «Белмедпрепараты». Общая номинальная стоимость 16 823 143 акций составляет 5046 рублей. То есть стоимость одной акции оценена в 0,0003 рубля.

В ГКИ оставили вопросы TUT.BY по данной теме без комментариев.