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Торги на бирже стартовали с подорожания доллара, евро и российского рубля
29.01.2021 11:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 янв – Sputnik. Доллар США, евро и российский рубль прибавили в начале торгов в цене, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) в пятницу.
По информации на 10:26, евро подорожал на 0,26%, доллар США прибавил в цене 0,13%, российский рубль укрепил свои позиции на 0,27%.
Нацбанк Беларуси установил следующие курсы валют:
1 евро – 3,17 белорусского рубля
1 доллар США – 2,62 белорусского рубля
100 российских рублей - 3,44 белорусского рубля
При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные дни. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Какой курс доллара может быть в конце 2021 года?
Заработная плата по стране по итогам 2021 года может составлять около 420-450 долларов в эквиваленте, такое
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Все три валюты – и евро, и доллар, и российский рубль - синхронно пошли в рост в начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже.
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