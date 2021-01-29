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Торги на бирже стартовали с подорожания доллара, евро и российского рубля

29.01.2021 11:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 янв – Sputnik. Доллар США, евро и российский рубль прибавили в начале торгов в цене, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) в пятницу.

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По информации на 10:26, евро подорожал на 0,26%, доллар США прибавил в цене 0,13%, российский рубль укрепил свои позиции на 0,27%. 

Нацбанк Беларуси установил следующие курсы валют:

1 евро – 3,17 белорусского рубля

1 доллар США – 2,62 белорусского рубля

100 российских рублей - 3,44 белорусского рубля

При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные дни. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Какой курс доллара может быть в конце 2021 года?

Заработная плата по стране по итогам 2021 года может составлять около 420-450 долларов в эквиваленте, такое мнение высказал ранее экономический эксперт Ярослав Романчук. По его мнению, курс белорусского рубля к доллару на конец года дойдет до 3,30 рубля.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Все три валюты – и евро, и доллар, и российский рубль - синхронно пошли в рост в начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже.
 
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