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Новый КоАП и нарушения валютного законодательства: что меняется и когда
29.01.2021 11:35 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новый Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях (КоАП) был принят 6 января 2021 года. Среди прочего, новая редакция документа содержит изменения в части нарушений валютного законодательства. Юристы адвокатского бюро Revera рассказали, в чем заключаются изменения.
Что отменил новый КоАП
Изменения в КоАП в части валютного регулирования значительно связаны с новой редакцией Закона о валютном регулировании и валютном контроле, которая вступит в силу 9 июля 2021 года. Новый закон отменяет правило о необходимости разрешения Национального банка на проведение резидентами Беларуси валютных операций с нерезидентами. Сегодня такое разрешение необходимо получать резидентам — физическим лицам в некоторых случаях при инвестировании за рубежом. С 9 июля 2021 года разрешительный порядок заменяется более простым — регистрационным: валютный договор, оформляющий операцию по инвестированию, необходимо будет зарегистрировать в Беларуси; до этой же даты — по-прежнему обращаться в Нацбанк за выдачей разрешения.
Согласно текущей редакции КоАП, проведение валютной операции без разрешения Нацбанка (когда такое разрешение требуется) является административным правонарушением и влечет для резидента наказание в виде штрафа от 50 до 100 базовых величин (от 1450 до 2900 белорусских рублей). В новой редакции КоАП эта норма отсутствует.
Также законом с 9 июля 2021 отменяется разрешительный порядок на открытие счетов в иностранных банках и иных кредитно-финансовых организациях. Сегодня такое разрешение, выдаваемое Нацбанком, необходимо резидентам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Открытие счета без разрешения влечет наложение штрафа от 20 до 50 базовых величин (от 580 до 1450 белорусских рублей); в новой редакции КоАП данной нормы также нет.
Юристы отмечают, что новый закон о валютном регулировании, отменяющий разрешительный порядок инвестирования и открытия иностранных счетов, вступает в силу на несколько месяцев позже, чем новый КоАП, отменяющий санкции за несоблюдение разрешительного порядка.
С 1 марта 2021 (дата вступления в силу нового КоАП):
Какие нормы предусматривает новый КоАП
Новая редакция КоАП вводит следующие административные правонарушения и ответственность за их совершение:
Также отметим, что в новом КоАП в неизменном виде сохранена санкция за незаконное принятие иностранной валюты в качестве платежного средства и использование ценных бумаг в иностранной валюте. Как и в текущей редакции КоАП, данные действия влекут наложение штрафа:
Изменения в сроках привлечения к административной ответственности
В новой редакции КоАП изменены сроки наложения административного взыскания и привлечения к административной ответственности за совершение правонарушения в сфере валютного регулирования. На данный момент данный срок составляет 3 года со дня со дня совершения и 6 месяцев со дня обнаружения административного правонарушения (как для физических, так и для юридических лиц).
Со вступлением в силу новой редакции КоАП 1 марта 2021 сроки дифференцируются в зависимости от того, кто совершил правонарушение. При совершении правонарушения:
Таким образом, изменения в сроках привлечения к ответственности в новой редакции существуют для физических лиц. Юристы обращают внимание, что с 1 марта 2021 (дата вступления в силу нового КоАП) должны быть прекращены дела об административных правонарушениях, по которым, согласно новой редакции КоАП, истекли сроки наложения административных взысканий.
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Новый Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях (КоАП) был принят 6 января 2021 года. Среди прочего, новая редакция документа содержит...
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