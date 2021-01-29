|
Внешний госдолг Беларуси за 2020 год вырос 1,4 млрд долларов
29.01.2021 11:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 янв – Sputnik. Внешний государственный долг Беларуси за 2020 год вырос на 8,4% и составляет 18,6 миллиарда долларов,
"Внешний государственный долг по состоянию на 1 января 2021 года составил 18,6 миллиарда долларов США, увеличившись с начала года на 1,4 миллиарда долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 8,4%", - говорится в сообщении Минфина.
В ведомстве добавили, что в прошлом году Минск привлек внешние госзаймы на сумму 3 миллиарда 146,9 миллиона долларов:
По данным Минфина, погашение внешнего госдолга в 2020 году составило 1 миллиард 635,3 миллиона долларов. В ведомстве пояснили, с кем рассчитывалась республика:
При этом внутренний госдолг по состоянию на 1 января 2021 года составил 9,9 миллиарда белорусских рублей (около 3,8 миллиарда долларов по текущему курсу), увеличившись с начала года на 12,9%.
Таким образом, как сообщает ведомство, госдолг Белоруссии на 1 января 2021 года составил 57,8 миллиарда белорусских рублей и увеличился по сравнению с началом 2020 года на 29%.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Внутренний госдолг республики по состоянию на начало 2021 года составляет немногим менее четырех миллиардов долларов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)