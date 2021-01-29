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Внешний госдолг Беларуси за 2020 год вырос 1,4 млрд долларов

29.01.2021 11:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 янв – Sputnik. Внешний государственный долг Беларуси за 2020 год вырос на 8,4% и составляет 18,6 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба министерства финансов республики.

"Внешний государственный долг по состоянию на 1 января 2021 года составил 18,6 миллиарда долларов США, увеличившись с начала года на 1,4 миллиарда долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 8,4%", - говорится в сообщении Минфина.

В ведомстве добавили, что в прошлом году Минск привлек внешние госзаймы на сумму 3 миллиарда 146,9 миллиона долларов:

  • 1 миллиард 391,5 миллиона долларов - облигации, размещаемые на внешних финрынках
  • 1 миллиард 51,1 миллиона долларов – от правительства и банков РФ
  • 500 миллионов долларов - от ЕФСР
  • 126,2 миллиона долларов - от Экспортно-импортного банка Китая
  • 67,1 миллиона долларов - от МБРР
  • 11 миллионов долларов – от ЕБРР и СИБ

По данным Минфина, погашение внешнего госдолга в 2020 году составило 1 миллиард 635,3 миллиона долларов. В ведомстве пояснили, с кем рассчитывалась республика:

  • 709,4 миллиона долларов перечислено правительству и банкам РФ
  • 430,3 миллиона долларов - банкам Китая
  • 376,9 миллиона долларов – ЕФСР
  • 112,3 миллиона долларов – МБРР
  • 3,6 миллиона долларов - Товарно-кредитной корпорации США
  • 2,8 миллиона долларов - ЕБРР и СИБ

При этом внутренний госдолг по состоянию на 1 января 2021 года составил 9,9 миллиарда белорусских рублей (около 3,8 миллиарда долларов по текущему курсу), увеличившись с начала года на 12,9%.

Таким образом, как сообщает ведомство, госдолг Белоруссии на 1 января 2021 года составил 57,8 миллиарда белорусских рублей и увеличился по сравнению с началом 2020 года на 29%.

 
Теги: Минск
 
 
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Внутренний госдолг республики по состоянию на начало 2021 года составляет немногим менее четырех миллиардов долларов.
 
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