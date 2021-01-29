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Бизнесменов малого и среднего сегмента за год в столице стало больше на 3,2 %
29.01.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTБизнесменов малого и среднего сегмента за год в столице стало больше на 3,2 %. Сегодня в Минске зарегистрировано порядка 124 тысяч некрупных предпринимателей. В 2020 году они пополнили бюджет столицы на 5,5 миллиарда рублей.
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Бизнесменов малого и среднего сегмента за год в столице стало больше на 3,2 %. Сегодня в Минске зарегистрировано порядка 124 тысяч некрупных предпринимателей. В 2020...
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