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На прошедших торгах рубль ослаб к доллару и евро и укрепился к российскому рублю
29.01.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTСегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 62 копейки. Евро 3 рубля 17 копеек. И 3 рубля 44 копейки стоят 100 российских рублей.
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Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 62 копейки. Евро 3 рубля 17 копеек. И 3 рубля 44 копейки стоят 100 российских рублей.
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