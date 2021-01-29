Орда: санкции бьют в первую очередь по обычным работникам

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 янв – Sputnik. Экономические санкции – в первую очередь борьба против простых белорусов, заявил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

"Решение о введении санкций абсолютно незаконное и необоснованное. И страдают от него в первую очередь обычные работники. Причем не только тех организаций, которые попали в санкционный список. Но и многих других. Когда ограничивается работа одного предприятия, это в любом случае отражается и на других", - сказал глава ФПБ.

Он уточнил, что санкции – это экономическая война против белорусов, так как многие из них могут остаться без работы и соответственно лишатся заработной платы.

Орда добавил, что ФПБ уже обратилась с жалобой на действия Евросоюза в Совет по правам человека ООН. По его словам, авторы санкций манипулируют общественным мнением, прикрываясь тем, что сами работники выступают за ограничения своего права на труд.

Мы спросили у людей, готовы ли они остаться без работы, без зарплаты и других выплат. Как это, например, случилось в результате санкций с работниками белорусского санатория в Литве. 26 января мы опубликовали коллективное открытое письмо о несогласии трудящихся Беларуси с введением экономических санкций. Буквально за три дня 1 113 000 работников предприятий и организаций со всей страны из разных отраслей экономики подписали это письмо", - рассказал председатель ФПБ.

Сейчас, как уточнил Орда, формируются эти списки, и в ближайшее время они будут отправлены в Совет Евросоюза. По его словам, зарубежные профсоюзы выразили поддержку ФПБ в вопросе применения санкций.

Евросоюз дважды публиковал санкционные списки по Беларуси: 2 октября и 6 ноября, третий - 17 декабря. Президента Александра Лукашенко внесли в "черный список" во втором пакете. Беларусь ввела зеркальные санкции против Евросоюза. В числе мер - приостановка деятельности координационной группы "Беларусь – ЕС" и понижение уровня участия страны в "Восточном партнерстве". 18 декабря в МИД республики заявили, что подготовили "чувствительный ответ" на очередные ограничительные меры ЕС.